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Або СІЗО, або мільярд застави: в Офісі генпрокурора оскаржили запобіжний захід для Порошенка

21 січня 2022, 15:40

Слідчі стверджують, що наполягатимуть на застосуванні саме такого запобіжного заходу до Порошенка - або утримання під вартою, або заставу в 1 млрд гривень.

Петро Порошенко
Петро Порошенко / УНІАН

Слідчі з Офісу генерального прокурора оскаржили запобіжний захід, який Печерський райсуд обрав колишньому президенту України Петру Порошенку. Як повідомляє пресслужба відомства, прокурори просять застосувати до нього утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі мільярд гривень.

Слідчі стверджують, що наполягатимуть на застосуванні саме такого запобіжного заходу до Порошенка.

"Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного народного депутата - п'ятого президента України у вигляді особистого зобов'язання", - йдеться в тексті.

Крім того, 21 січня пройшов брифінг адвокатів Порошенка. За словами одного з них, Іллі Новікова, вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Наступне засідання було заплановано на 3 лютого.

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Справа Порошенко:

  • 6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними в держреєстрах - це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.
  • "П'ятий президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - заявили слідчі.
  • Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них втік. Після цього його помітили в Стамбул - він зустрівся з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправився у Варшаву, звідки 17 січня повернувся до Києва.
  • Відразу в день повернення Порошенка в Україну 17 січня відбулося засідання суду у цій справі. Сторона обвинувачення попросила суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави у розмірі 1 мільярда гривень.
  • Однак запобіжний захід п'ятому президенту тоді не обрали – засідання перенесли на середу, 19 січня. І лише тоді призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.
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Петро Порошенко Печерський суд Офіс генпрокурора
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