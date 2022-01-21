Або СІЗО, або мільярд застави: в Офісі генпрокурора оскаржили запобіжний захід для Порошенка

Петро Порошенко / УНІАН

Слідчі з Офісу генерального прокурора оскаржили запобіжний захід, який Печерський райсуд обрав колишньому президенту України Петру Порошенку. Як повідомляє пресслужба відомства, прокурори просять застосувати до нього утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі мільярд гривень.

Слідчі стверджують, що наполягатимуть на застосуванні саме такого запобіжного заходу до Порошенка.

"Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного народного депутата - п'ятого президента України у вигляді особистого зобов'язання", - йдеться в тексті.

Крім того, 21 січня пройшов брифінг адвокатів Порошенка. За словами одного з них, Іллі Новікова, вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Наступне засідання було заплановано на 3 лютого.

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Справа Порошенко: