У Генштабі назвали ім'я бійця ЗСУ, розстріляного росіянами за фразу "Слава Україні"

Розстріл беззбройного бранця - цинічне і зухвале нехтування нормами міжнародного права, заявили в Генштабі ЗСУ.

Тимофій Шадура / Facebook/GeneralStaff.ua

Полоненим українським військовослужбовцем, якого під запис розстріляли російські окупанти після того, як він сказав фразу "Слава Україні", був боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Тимофій Миколайович Шадура.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook. Також публікується фото загиблого бійця.

При цьому в повідомленні вказується, що остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи.

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Тимофій Шадура / zakarpatpost.net

"Розстріл беззбройного бранця - цинічне і зухвале нехтування нормами міжнародного гуманітарного права і звичаїв війни. Так чинять нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти в черговий раз показали, що головною їх метою в Україні є лише звіряче знищення українців", — додали в Генштабі ЗСУ.

Розстріл полоненого бійця ЗСУ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивці українського військовополоненого будуть знайдені.

"Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм в очі: "Слава Україні!". Хочу, щоб ми всі разом, в єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць", — заявив він у відеозверненні в понеділок.

"Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало свободу для України", — підкреслив президент.

Як відомо, в мережі з'явився запис розстрілу окупантами РФ полоненого бійця ЗСУ після того, як він сказав фразу "Слава Україні".

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