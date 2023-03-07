Українці запропонували десятки тисяч доларів за ім'я ворога, який розстріляв бійця ЗСУ за "Слава Україні"

Юрист і боєць ЗСУ Масі Найєм першим запропонував гроші за ім'я бійця, підло Розстріляного російськими ворогами. Його фоловери запропонували піти далі.

Свічка, воїн / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

У понеділок, 6 березня, українці стряслися від гніву, коли побачили відео страти російськими окупантами полоненого бійця ЗСУ. Український юрист і військовослужбовець Масі Найєм оголосив в Facebook про винагороду тому, хто назве ім'я вбитого.

Найєм запропонував тому, хто назве ім'я загиблого українського воїна, тисячу доларів США.

"1000$ за ім'я того, кого застрелили росіяни після слів "Слава Україні". Зі справжніми доказами, що це він. Упевнений, що під цим постом ще приєднаються люди. Повинні знати ім'я. З повагою до цього українця", - написав Найєм.

відео дня

У коментарях фоловери Найєму відразу ж почали пропонувати гроші і тим, хто розкриє особу окупанта, який розстріляв українського героя.

На даний момент загальна сума винагороди за імена вбивць українського героя склала близько 20 тисяч доларів США.

Ситуація з розстрілом росіянами українського полоненого

6 березня в соцмережах почало поширюватися відео, на якому видно чоловіка, який вимовляє: "Слава України", після чого чути звук автоматної черги. І він падає.

"За кожен такий військовий злочин буде Розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", — написав у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд провести власне розслідування обставин вбивства військовополоненого на відео.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець повідомив, що відправив запис вбивства міжнародним партнерам і своїм колегам-омбудсменам з різних країн світу як доказ чергового військового злочину Росії.

Головне слідче управління СБУ відкрило розслідування за фактом можливого розстрілу беззбройного військовополоненого. Кримінальне провадження ведеться за частиною 2 статті 438 КК ("Порушення законів і звичаїв війни").

Журналістка "Суспільного" і BBC News Софія Кочмар-Тимошенко повідомила, що знайшла сестру військового, якого розстрілюють на відео.

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