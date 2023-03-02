УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Хрущовки не витримають": експерт назвав найбезпечніші будинки в разі землетрусу в Україні

2 березня 2023, 10:00
Досить міцними є будинки сучасного панельного будівництва, розповів Віктор Лещинський.
Віктор Лещинський, Київ
Віктор Лещинський, Київ / Главред , pixabay.com

У випадку землетруси в Україні найбільш уразливими є хрущовки, тому що міцність їх конструкцій вичерпана, а також панельні будинки 70-80-х років, заявив експерт будівельної галузі, президент Національного експертно-будівельного Альянсу України та групи компаній Win Еxperts Віктор Лещинський.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що серед нових будинків найбільш вразливими є цегляні будинки.

"Зате найстійкішими при будь-яких впливах є монолітно - каркасні будинки, тому що вони мають повністю пов'язаний каркас і досить міцний фундамент, а якщо є ще два підземних поверхи паркінгу, то це найбільш захищені будинки", - зазначив експерт.

відео дня

За його словами, досить міцними є будинки сучасного панельного будівництва, тому що в них краще, за сучасними технологіями, пов'язані плити між собою.

"Підкреслюю, найбільш вразливим однозначно є старий житловий фонд", - підсумував Лещинський.

Землетрус в Україні 27 лютого

У ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, який стався о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева Закарпатської області.

Землетрус стався на глибині близько 2 кілометрів, магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

За словами сейсмолога, цей землетрус можна описати, ніби поруч з будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент в будинках місцевих жителів було помічено слабке хитання люстр на стелі.

Землетрус у Туреччині 2023

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.

Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа, кількість загиблих в Туреччині вже перевищила 22 000 осіб. На сьогоднішній день відомо, що 22 327 людей загинули і ще 80 278 осіб отримали поранення.

У сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 людей. В результаті чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 880 осіб.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
Віктор Лещинський землетрус землетрус в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:12

За день до ДТП чоловік-військовий повернувся після поранення: під колесами Tesla загинула відома волонтерка

10:00

"Хрущовки не витримають": експерт назвав найбезпечніші будинки в разі землетрусу в УкраїніВідео

09:57

Журналістка спростувала твердження Іво Бобула щодо публікації "сексистського" інтерв'юВідео

09:20

"Над сиротою знущаються путіністи": у РФ дитину переодягли в бабусю з прапором СРСРВідео

09:13

"Безхребетний! І вашим і нашим": Нагієв у синьо-жовтому довів росіян до істерикиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:07

У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки ПутінаВідео

08:28

У нас все готово до контрнаступу, він приємно здивує - АрестовичВідео

08:21

Аніме-війни і "ПВК Редан": чи вдасться росіянам розхитати ситуацію через дітейПогляд

08:06

Був єдиним сином: під Бахмутом наступного дня після дня народження загинув захисник України

Реклама
08:04

3350 грн допомоги від держави для ФОП під час війни: хто має право і як отриматиВідео

08:00

Які будинки "складуться" першими в разі потужного землетрусу в Україні – оцінка експерта ЛещинськогоЕксклюзив

07:48

Найзліші собаки в світі: 5 порід, від виду яких мурашки по шкірі

07:46

Краще на фронт, ніж проти Путіна: в РФ придумали причину для нової мобілізації - експертВідео

07:22

Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх винищувачів МіГ-29

06:46

Вночі РФ вдарила по Запоріжжю: зруйнована житлова п'ятиповерхівка, люди знаходяться під завалами

06:44

Росіяни триматимуться за Крим до останньогоПогляд

05:25

Якщо на Запоріжжі впаде оборона росіян, ЗСУ будуть на кордоні Криму за кілька тижнів - КоваленкоВідео

04:00

"Путін постійно слабшає": у Кремлі зріє переворот - опозиціонер Гудков

03:07

Шикарна "перчинка" Вікторія Бекхем посвітила принадами в піджаку на голе тіло

02:37

Доленосна зустріч та велика пристрасть: астролог розповів, чого чекати на любовному фронті у березніВідео

Реклама
02:05

Військовий експерт пояснив, чому Україні корисний удар по аеродрому в МачулищахВідео

01:33

"Джигурда, напевно, тренер": в'яла Волочкова без штанів похвалилася фігуроюВідео

00:51

Навіщо 2 березня прибирали на кухні: прикмети і що не можна робитиВідео

00:12

День ангела в березні 2023 за церковним календарем: хто відзначить іменини

00:10

Їх шукають всі городники: 5 найбільш врожайних сортів томатів, які захоплюють своїм смакомВідео

01 березня, середа
23:59

"Послухайте, що він несе": Блінкен вважає неприйнятною маячню Путіна про "нові територіальні реалії"Відео

23:20

"Хворі люди з хворими думками": експерт прогнозує нову хвилю мобілізації в РосіїВідео

22:59

У Росії є 4 "козирі": Подоляк розповів, на що сподівається ПутінВідео

22:21

Мінус один старий холостяк: голлівудська зірка Джон Гемм вперше одружується

22:20

Місячний посівний календар на березень: кращі дні для посіву багатого городу

22:18

Шольц вразив заявою про війну в Україні та війська РФВідео

22:15

Чим шкідливий еспресо: дивовижні побічні ефекти

21:43

Кремль розглядає сценарії призупинення війни в Україні: Данілов розкрив плани окупантівВідео

21:32

Зірка серіалу "Друзі" припиняє акторську кар'єру через невиліковну хворобу

21:17

РФ вдарила ракетами по Україні: потужні вибухи пролунали в Полтавській областіВідео

21:14

Влаштовують побоїща і носять павуків: в Україні масово поширюється небезпечний рух ПВК РеданВідео

20:37

Передбачив трагедію в Туреччині: сейсмолог заявив про "мегаземлетрус" в Росії в березніВідео

20:32

Іван Яковина. Чим закінчиться битва за БахмутВідеоблоги

20:30

Місячний календар на березень 2023: загострення хвороб, заздрість і дні для освідчень

20:29

РФ намагається "кусати" українську оборону: окупанти змінили тактику - полковникВідео

Реклама
20:23

"Це неможливо": Коваленко пояснив, чому у 2023 році Україна не зможе повернути кордони 1991 рокуВідео

20:15

ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня, слідом завалиться фронт РФ на Донбасі - ХоджесВідео

20:12

Знайшла заміну Добриніну: Даша Квіткова розповіла, хто обсипає її квітами

19:29

Гороскоп Таро на березень 2023: Козерогам - підступи, Водоліям - безсоння, Рибам - конфліктВідео

19:27

Оприлюднено нові зарплати ЗСУ: скільки отримуватимуть захисники у 2023 роціВідео

19:20

Путінська Росія стала слабкою, починається боротьба за АрктикуПогляд

19:11

"Росіяни прорвали нашу оборону": Жданов повідомив про критичну ситуацію в БахмутіВідео

18:56

Сі Цзіньпін назвав головну позицію Китаю щодо війни Росії проти УкраїниВідео

18:47

"Бавовна" на аеродромі Мачулищі: Лукашенко "наїхав" на Путіна - ШейтельманВідео

18:46

"Була в мене парова машина": хто виконує головний хіт українського TikTok і що про неї відомоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти