"Хрущовки не витримають": експерт назвав найбезпечніші будинки в разі землетрусу в Україні

Досить міцними є будинки сучасного панельного будівництва, розповів Віктор Лещинський.

Віктор Лещинський, Київ / Главред , pixabay.com

У випадку землетруси в Україні найбільш уразливими є хрущовки, тому що міцність їх конструкцій вичерпана, а також панельні будинки 70-80-х років, заявив експерт будівельної галузі, президент Національного експертно-будівельного Альянсу України та групи компаній Win Еxperts Віктор Лещинський.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що серед нових будинків найбільш вразливими є цегляні будинки.

"Зате найстійкішими при будь-яких впливах є монолітно - каркасні будинки, тому що вони мають повністю пов'язаний каркас і досить міцний фундамент, а якщо є ще два підземних поверхи паркінгу, то це найбільш захищені будинки", - зазначив експерт.

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За його словами, досить міцними є будинки сучасного панельного будівництва, тому що в них краще, за сучасними технологіями, пов'язані плити між собою.

"Підкреслюю, найбільш вразливим однозначно є старий житловий фонд", - підсумував Лещинський.

Землетрус в Україні 27 лютого

У ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, який стався о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева Закарпатської області.

Землетрус стався на глибині близько 2 кілометрів, магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

За словами сейсмолога, цей землетрус можна описати, ніби поруч з будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент в будинках місцевих жителів було помічено слабке хитання люстр на стелі.

Землетрус у Туреччині 2023

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.

Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа, кількість загиблих в Туреччині вже перевищила 22 000 осіб. На сьогоднішній день відомо, що 22 327 людей загинули і ще 80 278 осіб отримали поранення.

У сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 людей. В результаті чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 880 осіб.

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