Ворог окупував Херсон: захоплені залізничний вокзал і річковий порт, у місті сотні загиблих

Колихаєв просить організувати "зелений коридор" через сотні трупів у місті / facebook.com/kolykhaev.igor

У Херсоні російські війська, які увійшли в місто 1 березня, захопили залізничний вокзал і річковий порт. При цьому ніч в місті пройшла відносно спокійно, були чутні поодинокі звуки стрільби.

За словами Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, офіційної інформації про обстріл і пожежу в будівлі СБУ немає, повідомляє Україна 24.

Однак вранці 1 березня в результаті обстрілів снаряди окупантів потрапили в дві житлові багатоповерхівки, а ввечері - по району ХБК. Також скупчення техніки РФ помітили на площі Свободи біля ОДА.

Мер Херсона звернувся до президента України з проханням організувати "зелений коридор", щоб зібрати "сотні трупів в районі міста" і привезти продукти зі складів, які розташовані за Херсоном.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти РФ вже беруть у полон простих перехожих. Загарбники були помічені в одному з мікрорайонів міста. Також вранці 1 березня Херсон опинився фактично в облозі окупантів. Загарбники оточили місто з усіх боків, а в околицях було багато ворожої техніки. Однак мер запевнив, що місто стоятиме до останнього і буде українським.

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