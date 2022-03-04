Окупанти оточують Київ і перегруповують війська: нові дані ЗСУ щодо вторгнення РФ

Окупанти оточують Київ і перегруповують війська - Генштаб ЗСУ/ Reuters

Російські загарбники зосереджують основні сили на оточенні Києва і послабленні спротиву у заблокованих населених пунктах. Намагаючись виконати це завдання, військові РФ вичерпали основну частину оперативних резервів. Вони готуються перекинути додаткові сили і засоби з Південного та Східного військових округів.

В операцію окупанти уже ввели другі ешелони і більшу частину оперативних резервів своїх угруповань. Про це йдеться в оперативних даних Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06:00 п’ятниці, 4 березня.

Волинський напрямок

Загарбники перейшли до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі – там українські військові вступили в бій з двома батальйонними тактичними групами (БТРг) противника.

У Генштабі Збройних сил України не виключають, що окупанти можуть влаштовувати провокації на кордоні з Білоруссю, щоб втягнути у протистояння також білоруських військових.

Поліський напрямок

До 15 БТРг російських військ проводять наступальну операцію у смузі Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів, а також зосереджують зусилля на напрямку Бишів, Українка.

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"У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Сіверський напрямок

Росіяни проводять наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. У цій наступальній операції беруть участь війська Центрального воєнного округу, а саме – 14 БТГр, а також солдати 14 армійського округу Північного флоту.

При цьому ворог також ворог перегруповує війська, щоб продовжити наступ у напрямку Броварів.

Слобожанський напрямок

Окупанти проводять наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Також вони блокують Харків з Півночі і захопили Балаклею.

"Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа", – зазначають у Генштабі.

Донецький напрямок

Угрупування ворога продовжують наступ на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках. Вони вийшли до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

Луганський напрямок

Окупанти ведуть бойові дії в напрямку населеного пункту Старобільськ.

Таврійський напрямок

Противник зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

"Після перегрупування та введення частини оперативних резервів ворог продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Миколаївський напрямок

У Генштабі кажуть, що ворог був зупинений на Миколаївському напрямку, але мав частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Перекидання додаткових сил з Криму

Окупанти автомобілями перевозять з тимчасово окупованої території Криму злочинців з місць виконання покарань – вони планують влаштувати безлади у Миколаївській області.

Ситуація поблизу Чорного моря

У Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

"Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група. Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що на всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон і кидають техніку. Ці трофеї допомагають українським військовим боротися проти окупантів.

Нагадаємо, у США назвали умови скасування антиросійських санкцій. Нові санкції Заходу щодо Росії будуть скасовані у разі припинення РФ війни проти України. Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

Раніше повідомлялося, що пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідували. Вогонь спалахнув через обстріли окупантів.

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