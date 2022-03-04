Окупанти оточують Київ і перегруповують війська: нові дані ЗСУ щодо вторгнення РФ

Також ворог перевозить із в’язниць Криму злочинців, щоб влаштувати безлади у Миколаївській області.
Російські загарбники зосереджують основні сили на оточенні Києва і послабленні спротиву у заблокованих населених пунктах. Намагаючись виконати це завдання, військові РФ вичерпали основну частину оперативних резервів. Вони готуються перекинути додаткові сили і засоби з Південного та Східного військових округів.
В операцію окупанти уже ввели другі ешелони і більшу частину оперативних резервів своїх угруповань. Про це йдеться в оперативних даних Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06:00 п’ятниці, 4 березня.
Волинський напрямок
Загарбники перейшли до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі – там українські військові вступили в бій з двома батальйонними тактичними групами (БТРг) противника.
У Генштабі Збройних сил України не виключають, що окупанти можуть влаштовувати провокації на кордоні з Білоруссю, щоб втягнути у протистояння також білоруських військових.
Поліський напрямок
До 15 БТРг російських військ проводять наступальну операцію у смузі Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів, а також зосереджують зусилля на напрямку Бишів, Українка.
"У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель", – зазначили у Генштабі ЗСУ.
Сіверський напрямок
Росіяни проводять наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. У цій наступальній операції беруть участь війська Центрального воєнного округу, а саме – 14 БТГр, а також солдати 14 армійського округу Північного флоту.
При цьому ворог також ворог перегруповує війська, щоб продовжити наступ у напрямку Броварів.
Слобожанський напрямок
Окупанти проводять наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Також вони блокують Харків з Півночі і захопили Балаклею.
"Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа", – зазначають у Генштабі.
Донецький напрямок
Угрупування ворога продовжують наступ на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках. Вони вийшли до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.
Луганський напрямок
Окупанти ведуть бойові дії в напрямку населеного пункту Старобільськ.
Таврійський напрямок
Противник зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.
"Після перегрупування та введення частини оперативних резервів ворог продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв", – зазначили у Генштабі ЗСУ.
Миколаївський напрямок
У Генштабі кажуть, що ворог був зупинений на Миколаївському напрямку, але мав частковий успіх на напрямку Вознесенська.
Перекидання додаткових сил з Криму
Окупанти автомобілями перевозять з тимчасово окупованої території Криму злочинців з місць виконання покарань – вони планують влаштувати безлади у Миколаївській області.
Ситуація поблизу Чорного моря
У Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.
"Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група. Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що на всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон і кидають техніку. Ці трофеї допомагають українським військовим боротися проти окупантів.
Нагадаємо, у США назвали умови скасування антиросійських санкцій. Нові санкції Заходу щодо Росії будуть скасовані у разі припинення РФ війни проти України. Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.
Раніше повідомлялося, що пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідували. Вогонь спалахнув через обстріли окупантів.
Читайте також:
- Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували
- У березні гинули найкривавіші правителі Росії: у Мережі обговорюють, чи порушить Путін "традицію"
- Обстріл і пожежа на ЗАЕС: вітер зараз дме у бік Ростова і Краснодара