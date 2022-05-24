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Хочуть назвати захоплення Донбасу і Херсонщини "перемогою" : у ГУР розкрили плани нової пропаганди РФ

24 травня 2022, 14:34

Росія несе серйозні втрати на війні проти України і готує план Б для виправдання своїх невдач, сказав Кирило Буданов.

війська РФ
Росія намагатиметься виправдати свій напад на Україну / Reuters

Влада РФ готує своє суспільство до того, щоб назвати, мовляв,"перемогою" вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, утримання Херсонської області, а також, ймовірно, частково Запорізької області. Агресор несе великі втрати і буде намагатися виправдатися перед своїм суспільством. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Вони вже готують своє суспільство до того, що в принципі вихід на адмінкордони (Луганської та Донецької області) і утримання Херсонської області, можливо, навіть частково Запорізької області - це вже є перемога", - розповів він в інтерв'ю Українській правді.

читайте такожУкраїна повинна бути у Криму вже до кінця року - ГУРЯк стверджує глава розвідки, Росія може задіяти такий сценарій, оскільки на початку, мовляв,"спецоперації" проти України військове керівництво чітких і конкретних географічних завдань не ставило. Таких цілей немає і зараз.

За його словами, Москва готує так званий план Б, щоб спробувати зробити зі своєї поразки "перемогу". Однак виправдатися не вдасться.

"Вони готують собі, як то кажуть, план Б, щоб виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу. Це абсолютно не спрацює", - підкреслив Кирило Буданов.

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Армія України готується до контрнаступу

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз про те, що ЗСУ можуть перейти до контрнаступальної операції в середині літа після того, як важку західну зброю привезуть в Україну в потрібних обсягах. Оптимальні постачання очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія РФ не зможе піти в наступ в найближчий місяць – у неї немає для цього достатніх резервів. Україна може піти в наступ в середині-другій половині червня. Обстановка залежатиме від поставок важких озброєнь із Заходу.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що армія України буде готова піти в контрнаступ і звільнити свої території. Але для цього війська потрібно забезпечити важким озброєнням. ЗСУ планують найближчими місяцями звільнити східні та південні регіони.

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