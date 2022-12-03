'HIMARS в дії': генерал Ходжес заявив, що українські війська затягують петлю навколо Криму

Ходжес заявив, що українські війська затягують петлю навколо Криму / УНІАН

Збройні сили України затягують петлю навколо Криму. Лінія постачання від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ вже частково прострілюється HIMARS. Про це заявив колишній командувач військ США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, повідомляє New Debate.

Як зазначив Ходжес, українські захисники мають величезну перевагу на фронті, оскільки через нещодавнє визволення Херсона в радіусі дії HIMARS та іншої високоточної артилерії опинилися обидва береги Дніпра. Але важливіше те, що вся російська логістика опинилася у зоні досяжності снарядів HIMARS. Тепер загарбникам буде дуже проблематично поповнювати свої запаси техніки, палива та боєприпасів у Криму через наземний маршрут уздовж Азовського моря.

"Це дуже важливий крок, щоб затягнути петлю навколо Криму. Контрнаступ ЗСУ в районі Херсона – це праве крило. Зусилля, які почалися на початку вересня у Харківській області і продовжуються у напрямку Донецька, Луганська та Маріуполя, – це ліве", - пояснив генерал.

За словами експерта, саме ці два контрнаступальні угруповання ЗСУ у недалекому майбутньому зімкнуться в Криму.

Ходжес підкреслив, що у росіян наразі є лише дві лінії постачання, які ведуть до Криму. Перша – це Кримський міст, який дуже сильно пошкоджений. А друга лінія постачання тягнеться від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ. Цей район вже зараз частково знаходиться у радіусі дії HIMARS.

"Єдиним можливим способом доставити або вивезти будь-що з Криму скоро будуть кораблі, які, звичайно, вразливі", - резюмував експерт.

Повернення Криму під контроль України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше натякнув, що Крим може бути звільнений за півроку. Зокрема, через 6 місяців Подоляк має намір включитися в ефір з Ялти. На думку чиновника, півостров повинен повернутися до складу України військовим шляхом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також вважає можливим звільнення Кримського півострова через півроку. Як стверджує Арестович, російським окупантам складно буде утримати територію.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим може повернутися в Україну після наступу ЗСУ на позиції ворога на окупованому півострові або в результаті дипломатичного діалогу між Києвом і новою російською владою. Якщо логістика окупантів буде зруйнована, вони можуть добровільно залишити Крим.

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