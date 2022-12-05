Бояться 'великої війни': США зменшили дальність HIMARS, щоб Україна не била по РФ - WSJ

З червня Штати поставили українській армії 20 пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

США змінили установки HIMARS / Фото Reurters , Flickr

У США побоюються "великої війни" з РФ, а тому таємно модифікували передані Україні установки HIMARS, щоб українські військові не змогли використати їх для обстрілу Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.

Як повідомляється, з червня Штати поставили українській армії 20 пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS та великий список ракет із супутниковим керуванням з дальністю близько 80 км.

За даними видання, ці ракети, відомі як керована реактивна система залпового вогню GMLRS, використовувалися для ударів по російських складах боєприпасів, матеріально-технічних засобах і командних центрах на території України.

Повідомляється, що пускові установки HIMARS мають унікальну функцію, яка не дозволяє їм стати ще більш потужними бойовими системами.

За словами представників США, Пентагон модифікував пускові установки, щоб вони не могли запускати ракети великої дальності, включно з ракетами тактичної ракетної системи армії США або ATACMS, дальність яких становить майже 300 км.

Військова допомога від США

Раніше політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу. За його словами, ленд-ліз від США для України уже діє. Але це не класична його форма, тому не варто очікувати, що до нас рушать одразу каравани усілякої зброї. Якби це була класична форма, як під час Другої світової війни, то Україна загрузла б у боргах. Але США не хочуть допустити цього.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, у США свій погляд на перебіг війни Росії проти України. Вони сподіваються, що країна-агресорка РФ повністю вичерпає свій військовий потенціал.

"На мій погляд, у США є своє бачення перебігу цієї війни. Розуміючи наші можливості і можливості РФ, вони роблять так, щоб Росія повністю вичерпала свій військовий потенціал. Вони намагаються зробити так, щоб завтра ніхто не міг оголосити ще одну хвилю мобілізації, зібрати армію і рушити на західні країни", - каже Жданов.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішня ситуація в Україні визначає геополітику в усьому світі. США вже почали втрачати важелі управління через те, що Україна "занадто швидко" виграє на полі бою проти Росії.

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