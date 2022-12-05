У Росії знайшли "зброю" проти HIMARS: шамани з Бурятії вже облаштовують халабуди для обрядів

Окрім обрядів, шамани та баряшини (костоправи) лікуватимуть поранених росіян та викличуть богів давніх воїнів-гунів.

У Росії знайшли "зброю" проти HIMARS / соцмережі, Вікіпедія

Бурятські шамани відправляються в російський Ростов-на-Дону. Вони будуть обрядами допомагати російським окупантам, які зазнають величезних втрат в Україні.

Знахарі повинні будуть проводити обряди з російськими окупантами, щоб "захистити" їх від пускових установок HIMARS, якими українські війська захищаються від загарбників. Вони вірять, що саме духи стародавніх предків зможуть "захистити" росіян, пишуть росЗМІ.

Шамани будуть проводити свої обряди в ютрах. Окрім обрядів, шамани та баряшини (костоправи) лікуватимуть поранених росіян та викличуть богів давніх воїнів-гунів.

"Ось, наприклад, HIMARS, ми їх "химерами" називаємо... Якщо "химера" прийде, воїни-гуни, які спали, прокинуться. Вони побачать свій будинок, атрибутику всяку, і допоможуть нашим бійцям", - заявив глава фонду "Гуннський фонд" Олег Булутов.

Тим часом ВСУ практично повністю розбили батальйон "Байкал", який був сформований з жителів Бурятії. Не так давно окупанти були перекинуті на війну, але їх батальйон вже опинився під загрозою розпуску.

Також ми повідомляли, що українські військові ліквідували на фронті "бойового бурята" – полковника Віталія Сукуєва, який командував 108-м десантно-штурмовим полком російської армії.

"Командир 108 десантно – штурмового полку полковник Віталій Сукуєв успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - з іронією повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.

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