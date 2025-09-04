Рус
Ходити можна не всюди: українців чекає новий штраф до 51 тисячі

Марія Николишин
4 вересня 2025, 12:42
Наразі законопроєкт має пройти розгляд у Верховній Раді.
В Україні хочуть запровадити новий штраф / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні хочуть запровадити штрафи за самовільне проникнення на військові об'єкти
  • Кабмін вже схвалив відповідний законопроєкт
  • Штрафи будуть від 8 500 до 51 000 гривень

Кабмін України схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за спробу самовільного проникнення на військові об'єкти. Це має мінімізувати ризики диверсій та нещасних випадків, а також захистити об'єкти стратегічного значення. Про це пише Судово-юридична газета.

Який розмір штрафів передбачений

Згідно з проєктом, Кабмін пропонує встановити штраф від 8 500 до 51 000 грн (500–3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Максимальний штраф застосовуватиметься, якщо порушення повториться протягом року.

Також передбачена можливість конфіскації обладнання або техніки, які використовувалися для незаконного проникнення. Це дозволить обмежити повторні спроби таких порушень.

Хто виписуватиме штраф

Відомо, що протоколи про адміністративні правопорушення складатимуть співробітники Національної поліції.

Розглядати справи мають районні, міські та районно-міські суди. Такий порядок дозволить швидко реагувати на факти порушень та забезпечувати їх розгляд у правовому полі.

Коли штрафи почнуть діяти

Після схвалення Кабміном документ направлено до парламенту. Тепер законопроєкт має пройти розгляд у Верховній Раді. У разі його ухвалення штрафи почнуть діяти після офіційного опублікування.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада зареєструвала проєкт закону № 8369, який зобов'язує встановлювати зимові шини на автомобілі з 1 листопада по 31 березня незалежно від погодних умов. За порушення передбачено штрафи від 340 до 8 500 грн.

Також відомо, що Кабінет Міністрів пропонує посилити відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Законопроєкт №13673 уже подали до Верховної Ради.

Про джерело: Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

22:37

Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

21:59

Нові зміни у бронюванні: хто може отримати бронь навіть якщо перебуває у розшуку

21:50

"Відчують всю красу моменту": як удари по Москві та Пітеру вплинуть на хід війни

