Перебіг подій на фронті залежатиме від політичної ситуаці в Росії - Тимочко

Атаки Росії є реакцією на ситуацію, а не унікальною воєнною кампанією.

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Політична ситуація в Росії визначатиме подальший перебіг війни / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Успіх України на фронті залежить від того, що відбуватиметься всередині Росії. Політична ситуація в РФ визначатиме подальший перебіг війни. Таку думку висловив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо зважати лише на військовий аспект, ми можемо пропустити багато політичних загроз, які пізніше вплинуть на наше озброєння та підтримку серед міжнародних інститутів. Це може серйозно зашкодити Україні в майбутньому. Зокрема, при підготовці наших наступальних операцій. Тому це потрібно враховувати", - сказав він.

Тимочко вказав на те, що Володимир Путін будував свою державу, акцентуючи на символах та політичних аспектах, вважаючи їх важливішими за економічний добробут населення. Він застеріг, що це важливо враховувати та поєднувати політичну та військову стратегії.

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Щодо військових аспектів, він зауважив, що атаки Росії є реакцією на ситуацію, а не унікальною військовою кампанією. Напрямки атак, за словами Тимочка, вказують на реагування російських сил на складну обстановку: намагання захопити певні території, контроль важливих пунктів і стратегічних шляхів у Харківській області та близькість до Донецька.

"Куп'янський напрямок це намагання зайняти залізнодорожній вузол в Харківській області, щоб потім поширити наступ в напрямку Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки. Бахмут - вимушений крок, бо військовий гарнізон, який був в Бахмуті з'являвся перед загрозою оперативного оточення. Авдіївка - укріпрайон і дуже велика близькість до Донецька, вогневий контроль за приміськими територіями Донецька. Тобто на всіх напрямках атаки росіян є лише реакцією на складену ситуацію", - додав військовий.

Війна в Україні

Нагадаємо, російські військові використовують військовополонених як "живий щит" під час атак на позиції ЗСУ. Інцидент зафіксували в районі Роботиного в Запорізькій області. Редакція Радіо Свобода "Донбас.Реалії" отримала ексклюзивні кадри, зняті дроном ЗСУ, що показують військовополоненого з піднятими руками перед військовими РФ зі зброєю.

Також на Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої, де окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України. За словами пресофіцера Олега Калашнікова, несприятлива погода не заважає атакам ворога. Зіткнення відбуваються 10-20 разів на день і окупанти використовують артилерію та ФАБи, що призводить до постійної зміни контролю над позиціями.

Як повідомляв Главред, командувач Олександр Тарнавський підтвердив, що Мар'їнка залишається під контролем українських військових. Він спростував інформацію про повне взяття міста, вказавши, що ворожі сили готуються до подальших атак, але оборона триває.

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