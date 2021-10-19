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"Хочу всіх заспокоїти": Зеленський розповів, скільки українці платитимуть за газ взимку

19 октября 2021, 10:48

Президент зазначив, що в певних регіонах зараз є деякі технічні питання.

Зеленський
Володимир Зеленський запевняє , що блакитного палива в Україні достатньо / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський вважає необґрунтованим занепокоєння громадян щодо того, що країна не пройде опалювальний сезон через брак газу або його дорожнечу.

У програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV Зеленський заявив, що паніку традиційно восени починають сіяти окремі політики, повідомили у пресслужбі глави держави

"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних і своєчасних дій зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів. Попри той газовий дефіцит, який виник зі зрозумілих причин в Європі, у нас (газу - ред.) не просто достатньо, а достатньо за дуже нормальними цінами, в порівнянні з європейськими", — підкреслив президент.

Зеленський повідомив, що ціна природного газу для населення від Постачальника НАК "Нафтогаз України" становить близько 8 грн за 1 куб. м., хоча за нинішньої ситуації на європейському ринку вона могла б вже досягти, як мінімум, 50 грн за 1 куб. м.

Читайте такжеОпалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газуПрезидент зазначив, що в певних регіонах зараз є деякі технічні питання, які будуть вирішені.

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"НАК "Нафтогаз України" і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг (газу - ред.). Далі є технічні питання, юридичні та політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано, і всі отримають — не можу сказати, що за бажаною ціною — але в будь-якому разі це буде нормальна ціна", - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в Україні, попри кризову ситуацію в Європі, не зміниться. До травня наступного року українці в рамках річних тарифів платитимуть 7,96 грн за один кубічний метр газу. Але вже в травні 2022 року ціна буде переглянута.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення підвищуватися не будуть. Кабмін, Нафтогаз, Асоціація міст і Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть відповідний меморандум.

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Зеленський ціна на газ для населення
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