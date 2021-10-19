Зеленський розповів, в якому форматі готовий зустрітися з Путіним

Володимир Зеленський і Володимир Путін / Фото УНІАН, Reuters

Український президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV, повідомляється на сайті глави держави.

"Україна, в свою чергу, зацікавлена у зустрічі з президентом Росії в будь – якому форматі", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що сподівається на зустріч "Нормандської четвірки" у складі Німеччини, Росії, України та Франції. Зеленський зазначив, що ті позиції, які були обговорені країною під час зустрічі у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, були неконфліктними. Крім того, офіційний Київ вустами Зеленського заявив про готовність застосовувати заходи, необхідні для того, щоб зустріч відбулася.

"Я не знаю всіх деталей і розмов зустрічі Ангели Меркель і Еммануеля Макрона з російською стороною, яка відбулася потім, і зрозуміло, чому. Напевно, там теж є питання і пропозиції, як завжди, з того боку", – пояснив президент України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.