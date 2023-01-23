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Коли в РФ 1000 танків, надані нам 10-50 не вирішать проблему, в них інша роль – Зеленський

23 січня 2023, 07:42
Надання такої техніки покаже єдність світу і готовність допомагати Україні захищатися від ворога.
Владимир Зеленский, танки Leopard 2
Коли в РФ 1000 танків, надані нам 10-50 не вирішать проблему, але виконають іншу роль, каже Зеленський/ Офіс президента України, Bundeswehr

Якщо Україна отримає від різних держав світу кілька десятків танків, це суттєво не змінить ситуацію на полі бою, адже у країни-агресорки РФ близько тисячі танків. Проте надана техніка зіграє іншу важливу роль – покаже єдність світу і мотивуватиме українських військових на боротьбу проти агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD. Він наголосив, надання навіть невеликої кількості танків покаже, що весь світ з нами.

"Ви маєте чітко розуміти: коли проти нас російська армія, в якої тисяча танків… Там просто нема кому воювати, вони бояться, вони немотивовані й це плюс нам. Але коли у них тисяча танків, жодна країна рішенням, що вони нам дають 10-20-50 танків не вирішує проблему. Вони роблять тільки одну дуже важливу справу – мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Бо показують, що весь світ з тобою. У мене є 10 танків – візьми всі, у мене є 100 танків – візьми всі, у мене є один танк – я тобі його віддаю", – зазначає Зеленський.

Водночас він розкритикував рішення Німеччини, у якій раніше заявляли, нібито передадуть Україні танки Leopard-2, але лише у тому випадку, коли США передадуть свої танки.

Зеленський наголосив, що Україна не збирається заходити на цих танках на територію Росії – нам вони потрібні для того, щоб оборонятися від ворога. Україна захищає своїх людей і території, і нас не цікавлять російські землі, наголосив український президент.

"Якщо є "Леопарди" – дай. Якщо Bradley дали американці 20 в пакеті, німці дали Marder – 20. І я був дуже вдячний. Але після заяви про танки, мовляв, "скільки ти даси, стільки я дам", у мене виникає питання: значить, ви могли дати Marder більше, і просто дали 20, бо американці дали 20 Bradley?", – зазначає президент України.

Зеленський подякував за всю надану раніше допомогу канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Проте український президент наголосив, що хотів би отримати чітку відповідь щодо постачання танків Leopard-2.

Передача танків Leopard 2 Україні

Для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Під час зустрічі на авіабазі Рамштайн в Німеччині 20 січня представників різних країн, які говорили про оборону України, так і не було прийнято спільне рішення про надання Україні німецьких танків Leopard.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що німецькі танки Leopard та інші сучасні танки допоможуть прискорити темпи війни і дадуть можливість говорити про її завершення. За його словами, 300-400 танків Leopard змінять хід війни та дадуть старт для її завершення.

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