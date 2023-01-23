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Маломуж відверто відповів, чи зможуть ЗСУ вигнати окупантів з території України до кінця 2023 року

23 січня 2023, 03:45
Колишній голова Служби зовнішньої розвідки підкреслив, що Україна має півроку, щоб звільнити усі свої території.
Маломуж відверто відповів, чи зможуть ЗСУ вигнати окупантів з території України до кінця 2023 року
Маломуж розповів, чи закінчиться війна у 2023 році / 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Збройні сили України повинні звільнити від російських загарбників всю територію нашої країни максимум до середини-кінця літа 2023 року, адже для цього є всі передумови. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Україна має півроку, щоб звільнити усі свої території. Маломуж підкреслив, що за цей час Росія не зуміє згенерувати величезні сили, які запланувала наприкінці минулого року.

"Для цього потрібні і великі ресурси, і час, і великі кадрові резерви. Поки що за всіма ознаками Росія не готова до таких дій. У нас є півроку, щоб реалізувати завдання по обороні та звільненню територій. Це буде кінцева точка війни, коли разом із партнерами ми примусимо Росію не тільки до миру, а й до капітуляції", - зауважив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться у 2023 році. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк зазначив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Як зазначив військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде, війна Росії проти України, ймовірно, завершиться в перспективі літа-початку осені, або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від постачань зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо постачання збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

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війна в Україні Микола Маломуж війна Росії та України
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