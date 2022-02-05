"Харків - це Україна": у місті пройшов Марш Єдності

Марш Єдності в Харкові / Об'єктив

В Харкові пройшов Марш Єдності. Захід відбувся без партійної символіки, тільки з синьо-жовтими прапорами.

Як повідомляє МГ "Об'єктив", організаторами маршу стали представники нещодавно сформованого Штабу оборони Харківщини, до якого увійшли понад 80 громадських організацій та політичних партій області.

Метою заходу було показати всьому світу, що Харків - це Україна.

"Так склалося, що в Росії, в Європі показують картинку, де дідусь хоче зустрічати російські війська з пирогами. Але ми з цим не згодні. Ми хочемо показати іншу картинку, що Харків - це Україна. І сьогодні ми закликали всіх харків'ян вийти з прапорами на площу Конституції, пройти до площі Свободи. Цим ми покажемо на весь світ, що Харків - це Україна і ніяк не може бути інакше", - підкреслили активісти.

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Учасники скандували: "Харків-це Україна!", "Україна-понад усе!", "Слава Україні-Героям слава!". Також активісти згадали про Путіна, назвавши його матірним словом.

Біля пам'ятника Тарасу Шевченку колона виконала гімн України.

В голові ходи був розгорнутий транспарант з написом "Харків - це Україна".

Колону охороняли представники облуправлінь Нацполіції, Нацгвардії, СБУ. До цього територію перевірили з собаками.

Учасниками ходи стали і діти, батьки яких говорили, що не бояться провокацій.

Наприкінці маршу пройшов мітинг учасників на площі Свободи.

"Кілька тисяч харків'ян показали, що Харків-це Україна. Незважаючи на всі погрози, на всі побоювання, люди вийшли – не могли не вийти. Зараз дуже важливо подавати сигнали, ми всі бачили, скільки іноземних журналістів сьогодні було. Тому ми показали ще раз, що Харків готовий боротися і що Путіну тут нічого не світить", - додали активісти.

Передбачається, що на ході було близько 5000 учасників.

Нагадаємо, раніше РФ президент Володимир Зеленський заявив про те, що Росія може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення.

"Харків, що знаходиться під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни", - сказав керівник держави в інтерв'ю The Washington Post.

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