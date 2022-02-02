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Бомбосховища в Києві, Харкові та Львові: де сховатися в разі війни

2 лютого 2022, 03:05

Міські адміністрації зробили спеціальні позначки на карті.

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Де знаходяться бомбосховища в Києві, Харкові та Львові / УНІАН

На випадок надзвичайних ситуацій в Україні підготовлені підземні укриття, так звані бомбосховища. Їх адреси можна подивитися на спеціальних картах, складених міськими адміністраціями.

Бомбосховища в Києві

Карта бомбосховищ в Google maps доступна будь-якому користувачеві.

На ній позначені сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші підземні споруди, які можна тимчасово використовувати для укриття населення. Всього таких у столиці майже п'ять тисяч.

Бомбосховища в Харкові

У Харкові більш ніж 4000 підвалів житлових будинків обладнані як укриття на випадок надзвичайних ситуацій. Захисні споруди є також на підприємствах. Крім того, в якості бомбосховища можуть служити паркінги, підземні переходи, метрополітен.

За даними директора Департаменту цивільного захисту Харківської облдержадміністрації Івана Сокола, в Харківській області з укриттів 80% готові до використання

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Розташування бомбосховищ в Харкові можна подивитися на сайті "Геопортал Харків".

Бомбосховища у Львові

Карта, на якій позначені всі притулки на випадок надзвичайної ситуації, розміщена на сайті Львівської міської ради.

Що робити, у разі надзвичайної ситуації?

У разі НС в населеному пункті, де ви проживаєте, повинен пролунати сигнал цивільної оборони "Увага всім!". Якщо людина почує звуки сирен, то зможе дізнатися причини подачі сигналу і дії першої необхідності по телебаченню, радіо та інших джерел інформації, які відразу про це повинні повідомити.

В укриття потрібно взяти з собою необхідні речі - документи, воду, гроші, продукти першої необхідності і ліки.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще рано радіти заявам Росії про відведення військ і авіації Західного військового округу. Часткове відведення російських військ є позитивним сигналом, однак словам Росії не можна довіряти без перевірки заявив дипломат.

Автор: Сергій Кущ
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