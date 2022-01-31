Міністр оборони Резніков оцінив шанси на окупацію Харкова Росією / УНІАН

Станом на сьогоднішній день на 100% не існує загрози окупації Харкова російськими військами. Про це в інтерв'ю порталу "Лівий берег" заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Східно-південна частина-це теж кордон з Російською Федерацією. І, вибачте, кордон в районі Харківської області - теж кордон з РФ", - сказав він.

У відповідь на питання, наскільки високою є ймовірність окупації Харкова, про яку нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, міністр відповів - "Такої ймовірності немає".

"Поясню-чому. Тому що якщо ми говоримо про ймовірність, то це 100% ймовірність з точки зору слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то ймовірність - це 100% ймовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - сказав він.

Резніков також зазначив, що Кремль точно опрацьовує різні плани вторгнення в разі, якщо Володимир Путін прийме відповідне політичне рішення.

Реклама

"Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої ймовірності станом на сьогодні немає", ‒ підсумував міністр.

читайте такожЗахоплення Харкова Росією і сценарій від Зеленського: на Банковій пояснили заяву президента

Нагадаємо, раніше РФ президент Володимир Зеленський заявив про те, що Росія може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення.

"Харків, що знаходиться під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни", - сказав керівник держави в інтерв'ю The Washington Post.