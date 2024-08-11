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Харківська операція захлинеться: Мусієнко заявив про створення буферної зони на Курщині

Юлія Закрепа
11 серпня 2024, 18:58
281
Олександр Мусієнко вважає, що у Білгородській області ймовірні події, подібні до тих, що зараз спостерігаємо на Курщині.
Харківська операція захлинеться: Мусієнко заявив про створення буферної зони на Курщині
Що відбувається у Курській області / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: google.maps

На сайті Главред відбувся чат із військовим та політичним експертом, керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Спілкуючись із читачами, він розповів, чим Україні полегшить життя створення буферної зони в Курській області. Мусієнко також розповів про те, що Харківська операція окупантів може захлинутись.

"Харківська операція захлинеться, тому що у Білгородській області ймовірні події, подібні до тих, що ми спостерігаємо на Курщині. Уявімо сценарій, за якого українські сили оборони активно і успішно атакують противника поблизу Вовчанська і рухаються в бік Шебекино, за ним займають певні позиції і просуваються далі, наскільки це можливо. А якби вдалося вийти аж до Грайворона, то можна було б ледь не з'єднатися з угрупованням, яке діє у Курській області. Грайворон зі сторони Білгородської області, якраз біля Сумщини. Це було б дуже позитивно", - пояснив експерт.

Мусієнко також вважає, що на Харківщині вдасться послабити тиск ворога і відкинути його, можливо, навіть зайти на територію Білгородської області і створити підконтрольну нам зону там.

"Безумовно, там, де присутні українські війська, немає російських. Відповідно, звідти ворог не зможе здійснювати обстріли артилерією чи мінометами, як досі. Тож артилерійських і мінометних обстрілів поменшає", - додав він.

"Ударів КАБами поки що менше не стане. Аби захиститися від ударів російської авіації, потрібні додаткові системи ППО. На Харківщині і Сумщині ці системи є, але їх потрібно ще більше для того, щоб збивати російські літаки над територією Росії. Тому Україна зараз приділяє значну увагу тому, щоб уражати російські аеродроми, аби зменшити спроможності ворога завдавати ударів КАБами", - заявив Мусієнко.

Однак, він зазначив, що небезпека від балістики і КАБів залишається. Але обстрілів артилерії та з мінометів однозначно поменшає.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, що Сергій Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині. Речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що українські військові збираються не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції і будувати фортифікації.

РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту заради захисту Курська. Поки що російське військове командування покладається на наявні підрозділи, адже зараз Росія не хоче перекидати сили зі сходу, щоб не дати Україні зірвати російський наступ на цій ділянці фронту.

Стала відома несподівана ціль боїв в Курську - аналітики зазначають, що з початку бойових дій на території Курської області Росії було зафіксовано здачу в полон значної кількості військових РФ. Україна має намір поповнити обмінний фонд для повернення додому українських військовополонених із російського полону.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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