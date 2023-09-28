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Росія вже розгорнула свою 25-ту армію та кидає елітні війська у піхоту - Євлаш

Аліна Дембіцька
28 вересня 2023, 17:10 оновлено 28 вересня, 17:31
Окупанти активно використовують "Шторм Z", бойові армійські резерви та інші мотопіхотні підрозділи, зазначив Євлаш.
армия РФ
У ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, informnapalm.org

Ситуація на фронті наразі напружена, проте контрольована. За минулу добу російські окупаційні війська завдали 517 ударів зі своїх артилерійських і танкових систем. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник прес-служби Східного угрупування ЗСУ Ілля Євлаш.

Як зазначив Євлаш, 21 раз ворог використовував авіацію, зокрема винищувачі та Су-35 поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва.

"Два бойових зіткнень відбулось на Лимано-Куп'янському напрямку. Противник потихеньку продовжує відновлювати бойові дії. 64 окупанти ліквідовано на цьому напрямку. 22 одиниці військової техніки вдалося знищити нашим захисникам", - розповів він.

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За словами керівника прес-служби Східного угрупування ЗСУ, противник вже розгорнув свою 25-ту армію на Лимано-Куп'янському напрямку, починає її використовувати.

"Вони вже заведені у бої. Проте ми вислідковуємо у них певні проблеми з оснащенням, озброєнням та особовим складом. Раніше фіксували перехоплення, що військовослужбовці РФ вже повідомляли про низьку бойову готовність цього угрупування", - зазначив Євлаш.

Він підкреслив, що окупанти також активно використовують "Шторм Z", бойові армійські резерви та інші мотопіхотні підрозділи. Окрім того, загарбники застосовують далекобійну артилерію, щоб унеможливити влучання українськими контрбатарейними підрозділами та БПЛА.

"Елітні війська Росія використовує не зовсім за призначенням, оскільки вони у неї виконують роль піхоти, що призводить до їхньої меншої ефективності. Так, вони є, але сказати, що вони відіграють якусь надзвичайно критичну роль, ми не можемо", - додав керівник прес-служби Східного угрупування ЗСУ.

Війна в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, чи можливий до кінця поточного року великий прорив у контрнаступі українських військових. Він сказав: "Думаю, насправді, ніхто не знає". У той же час український президент висловив впевненість, що захисники України матимуть більше успіху не полі бою.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, контрнаступ ЗСУ йде успішно, Україна готується до боротьби за повернення Криму. Водночас він підкреслив, що Україні для продовження війни потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус підкреслив, що контрнаступ Збройних сил України надзвичайно складний, адже росіяни спорудили міцну оборону. До того ж мінні поля простягаються значно глибше, ніж очікувалося. Перед ЗСУ стоїть завдання найскладніше з усього, що було з часів Другої світової, каже Петреус.

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війна в Україні війна Росії та України
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