Окупанти РФ перекидають нові резерви: пішли на штурм на трьох напрямках

ЗСУ відбивають атаки РФ на Донбасі / facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти продовжують підготовчі заходи до ведення наступу на певних напрямках, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

В опублікованому в Facebook зведенні зазначається, що на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовчі заходи до ведення наступу, підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.

"З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог застосовує ствольну і реактивну артилерію по позиціях Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів і маршрутів постачання, стримуванні дій Сил оборони. Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Наносив авіаційні удари поблизу Нового.

На Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для ведення наступу. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

Крім того, на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосування мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

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Так, зазначається, що на Лиманському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого каравану і Райгородка. Вони також вели штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове та Ярова, бойові дії тривають. На цьому напрямку ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби.

"На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів у районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського противник вів штурмові дії, успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні і штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове і Білогорівка, бойові дії тривають", - заявили в Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках за даними Генштабу, окупанти активних бойових дій не проводили, намагаються посилити угруповання і відновити втрати озброєння і військової техніки. Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар'їнки. Крім того, обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутівка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших.

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Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

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