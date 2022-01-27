Загрожує довічний термін: нацгвардійцю повідомили про підозру

ДБР / УНІАН

У четвер, 27 січня, на території у Дніпрі нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців. Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для нього.

"Тільки повідомили про те, який запобіжний захід буде обиратися. Це буде утримання під вартою без альтернативи можливої застави", - розповіла речник ДБР Тетяна Сап'ян на брифінгу Державного бюро розслідувань.

При цьому вона не змогла назвати точну дату, коли саме відбудеться судове засідання, проте уточнила, що збором фактів і доказової бази займаються 18 осіб.

Рябчуку було повідомлено про підозру відповідно до статей:

115 (умисне вбивство);

408 (дезертирство)

410 (викрадення, привласнення, вимагання військовим зброї та боєприпасів).

Зокрема, співробітники проведуть слідчі дії, щоб встановити, чи перебував злочинець в алкогольному або наркотичному сп'янінні.

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"У найкоротші терміни призначать експертизу щодо його психічного стану", - зазначили під час брифінгу.

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка - працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення.

Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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