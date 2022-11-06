Відвели в бік і застрелили: на Херсонщині окупанти вбили мирного мешканця через фото в телефоні

На Херсонщині окупанти вбили мирного мешканця через фото в телефоні/ Reuters, скрін

В Іванівці Херсонської області під час окупації села росіянами загарбники застрелили мирного жителя за фото у телефоні. Він сфотографував їхню техніку, а вони побачили знімок, коли перевіряли мобільний телефон.

Чоловіка після цього просто відвели у сторону і застрелили. Про це розповів місцевий житель. Відеоролик з коментарем опублікував у Telegram голова Херсонської області Ярослав Янушевич.

"Він їхав мопедом і знімав їх. А потім вони перевіряли документи і телефон та знайшли у нього той знімок. Його забрали і застрелили. Потім його тіло знайшли у сусідньому селі в ямі", – розповів місцевий мешканець Віталій.

Ще двох чоловіків окупанти викрали. Їхня доля досі невідома. Проте загарбники самі нахвалялися, нібито одного з них уже застрелили.

"За одного, то самі окупанти ходили і нахвалялися, що вони його застрелили. А про другого, про кума, досі нічого не чути. Він жив на краю села. А у них десь там скраю села "Гради" стояли, вони звідти стріляли. Цей чоловік корову виганяв десь туди. Вони (російські окупанти – ред.) раз сказали, щоб він в ту сторону не ходив, другий, а тоді забрали, і так по цей день його і немає", – каже місцевий житель.

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Окупанти готуються обороняти Херсон

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються створити ілюзію відступу з Херсонщини. Таким чином ворог хоче спровокувати ЗСУ на передчасну атаку та заманити українські частини у вуличні бої. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також повідомлялося, що Збройні сили України наближаються до Херсона, а тому змушують окупантів будувати укріплення. Судячи із супутникових фотографій, загарбники посилюють оборону на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, окупанти Росії втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться у захопленому ними Херсоні. Приміщення залишилося порожнім. Вони вкрали всі цінні речі і залишили тільки порожню шафу, коробки і багато сміття.

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