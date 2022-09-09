ЗСУ знайшли трофеї на позиціях окупантів, з яких обстрілювали Чугуїв

ЗСУ зайняли позиції окупантів та знайшли там трофеї / Колаж фото скріншот, УНІАН

Українські захисники контрнаступають на Херсонщині. Їм вдалося вибити ворога і зайняти позиції окупантів, з яких вони обстрілювали Чугуїв. Російські військові залишили після себе навіть невикористані боєприпаси. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Окупанти, які раніше перебували на цих позиціях, обстрілювали Чугуїв з мінометів та реактивної артилерії.

"З цих позицій орки тероризували Чугуїв мінометними обстрілами та реактивною артилерією", – пояснили у СтратКомі.

Видео дня

На відео видно, що бійці ЗСУ знайшли російські міни, снаряди для реактивних систем залпового вогню "Град", а також інші боєприпаси.

ЗСУ взяли знайшли трофеї на позиціях окупантів / Telegram/Геращенко

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Армія України перейшла в контрнаступ у Харківській області. Українські війська просунулися в районі Балаклії і звільнили два села - Байрак і Нову Гусарівку. Над ними встановили прапор України.

Російський пропагандист Юрій Котенок заявляв, що війська РФ у Балаклії перебувають в оточенні ЗСУ.

Траса на Куп'янськ під вогневим контролем українських військ. Для окупантів склалася важка ситуація.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня заявив, що сили оборони України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області.

Військова операція з витіснення військ Росії з українських територій триває. Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

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