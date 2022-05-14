"Унітаз з України трофеєм привезли": у Мережі сміються над новим троном Путіна

Російський диктатор став об'єктом насмішок.
Російський диктатор Володимир Путін останнім часом дивує зовнішнім виглядом і своєю поведінкою на публіці.
Журналіст Дмитро Гордон вирішив пояснити скутість президента РФ під час останньої розмови з Сергієм Шойгу.
"Українська клізма дала просратися",- зазначив журналіст, опублікувавши фото-доказ.
Користувачі Мережі були в захваті від знімка:
"Унітаз з України трофеєм привезли йому?", "На Скабєєву сів", "Так от навіщо була потрібна ця спецоперація", "Ах ось звідки готувався напад", - писали українці в коментарях під постом.
Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович, який раніше не виключив, що в РФ почалася партизанська війна, вважає, що російські генерали бояться доповідати Кремлівському диктатору Володимиру Путіну погані новини про війну в Україні. Через це в його бункері почалася паніка.
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