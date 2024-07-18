Графіки в Україні будуть 'значно м'якшими': стали відомі конкретні терміни

В "Укренерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі починає покращуватись і графіки стабілізаційних відключень будуть зменшуватись вже з цього тижня.

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Коли графіки відключень електроенергії зменшаться / Колаж Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ситуація в енергосистемі, яка погіршилася через аномально високі показники температури протягом останніх двох тижнів може покращитись через зниженням температури повітря. Про це повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає "Інтерфакс".

За його словами, вже із суботи варто очікувати зменшення годин відключень електропостачання.

"Сьогодні-завтра через зниження температури поступово почнеться знижуватися споживання е/е, потім настануть вихідні, коли воно традиційно нижче. З понеділка ця тенденція до зниження попиту (як реакція на зниження температури - ред.) посилиться", - сказав він під час панельної дискусії в Медіа-центрі в Києві в четвер. відео дня

Юрій Бойко додав, що графіки не будуть скасовуватись, але вони стануть "значно м'якшими", ніж це було протягом останнії двої тижнів.

Він пояснив, що споживання енергії відреагує на зміни температури довкілля з затримкою приблизно три дні, що дозволяє прогнозувати його зниження найближчим часом, оскільки сьогодні перший день, коли спека має йти на спад.

В середньостроковій перспективі, за його словами, очікується відносно стабільна ситуація з енергопостачанням у серпні-вересні і, можливо, в жовтні, якщо не буде значного похолодання. Бойко пояснив позитивний сценарій на найближчі два місяці через очікувану відсутність аномально високих температур, а "в енергосистемі з'являтиметься генерації більше, ніж йтиме в ремонт".

Які прилади споживають найбільше еплектроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - графіки відключень електроенергії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що у населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю, а також поблизу лінії фронту, не будуть вимикати світло.

Влітку 2024 року українці стикаються з дефіцитом електроенергії через масовані ракетні удари з боку Росії. Вони адаптуються до спеки, яка досягає +40 градусів. Проте взимку ситуація може ускладнитися, зауважують аналітики The New York Times.

Речниця Укренерго Марія Цатурян прогнозує, що кількість годин зі світлом в Україні може збільшитися вже в серпні.

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