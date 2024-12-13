Графік вимкнення світла на 14 грудня: обмеження діятимуть значно довше

Графіки вимкнення світла будуть введені в обсязі однієї та двох черг.

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Графік вимкнення світла на 14 грудня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла

В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 14 грудня

Чому введені обмеження

В Україні протягом всієї доби у суботу, 14 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Для промисловості та бізнесу графіки будуть введені з 00:00 до 24:00.

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Для побутових споживачів діятимуть графіки вимкнення світла з такими обсягами обмежень:

00:00 – 13:00 – одна черга;

13:00 – 17:00 – дві черги;

17:00 – 22:00 – одна черга.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що час застосування та обсяги обмежень можуть змінитися протягом доби. Енергетики радять не вмикати кілька потужних приладів одразу після включення світла.

Росія атакувала Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 грудня РФ підняла в небо бомбардувальники. Йшлося про Ту-95МС та МіГ-31К. Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу та попередили про ризик ракетного удару.

Згодом з'явились повідомлення, що під Києвом чути вибухи, там працюють сили ППО. Окрім цього, у Київській міській військовій адміністрації закликали жителів столиці пройти в укриття через ракетну небезпеку.

Через атаку Росії на енергоструктуру міністр енергетики Галущенко повідомив, що відключень світла буде більше. Водночас, за його словами, енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Таким чином в Україні застосовані три черги відключень світла з шести. Директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, де діють нові графіки.

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