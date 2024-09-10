Під Києвом - вибухи: сили ППО відбивали атаку "Шахедів"

У ніч на 10 вересня в Києві та області, а також в інших регіонах України оголошувалася повітряна тривога. Біля Києва було чути звуки вибухів - протиповітряна оборона працювала по ворожих безпілотниках.
"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - писав начальник Київської МВА Сергій Попко в Telegram.
За інформацією військових, "Шахед" перебуває в передмісті Бучі.
Близько 6:00 Попко повідомив, що в передмісті Києва триває бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах.
"Може бути досить голосно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою", - йдеться в повідомленні.
О 07:31 голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив подробиці атаки.
За його словами, повітряну тривогу оголосили близько 04:00 і тривала вона майже дві години.
Весь цей час ворожі дрони заходили у бік столиці з різних напрямків. Але силами та засобами ППО всі БПЛА були знищені.
У місті обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Удари РФ по Харкову та Києву 9 вересня 2024 року
У ніч на 9 вересня російські окупанти вп'яте від початку місяця атакували Київ. Країна-агресор застосувала ударні БПЛА, за попередніми даними - дрони "Shahed", запущені з території Курської області.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, на Київ боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога в столиці тривала понад годину.
Крім того, в ніч на 9 вересня російські окупанти вдарили по Харкову кількома керованими авіабомбами. Унаслідок "прильотів" пошкоджено приватні житлові будинки.
Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, на місці одного з прильотів пожежа. Пошкоджено приватні житлові будинки. За попередньою інформацією, жертв немає.
Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 6 ударних БпЛА.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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