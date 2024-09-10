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Під Києвом - вибухи: сили ППО відбивали атаку "Шахедів"

Анна Ярославська
10 вересня 2024, 06:47оновлено 10 вересня, 07:42
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Близько 6:00 у передмісті столиці тривала бойова робота протиповітряної оборони щодо російських ударних дронів.
Атака дронов
Атаку дронів відбивали сили ППО / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 10 вересня в Києві та області, а також в інших регіонах України оголошувалася повітряна тривога. Біля Києва було чути звуки вибухів - протиповітряна оборона працювала по ворожих безпілотниках.

"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - писав начальник Київської МВА Сергій Попко в Telegram.

За інформацією військових, "Шахед" перебуває в передмісті Бучі.

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Близько 6:00 Попко повідомив, що в передмісті Києва триває бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах.

"Може бути досить голосно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою", - йдеться в повідомленні.

О 07:31 голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив подробиці атаки.

За його словами, повітряну тривогу оголосили близько 04:00 і тривала вона майже дві години.

Весь цей час ворожі дрони заходили у бік столиці з різних напрямків. Але силами та засобами ППО всі БПЛА були знищені.

У місті обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Удари РФ по Харкову та Києву 9 вересня 2024 року

У ніч на 9 вересня російські окупанти вп'яте від початку місяця атакували Київ. Країна-агресор застосувала ударні БПЛА, за попередніми даними - дрони "Shahed", запущені з території Курської області.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, на Київ боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога в столиці тривала понад годину.

Крім того, в ніч на 9 вересня російські окупанти вдарили по Харкову кількома керованими авіабомбами. Унаслідок "прильотів" пошкоджено приватні житлові будинки.

Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, на місці одного з прильотів пожежа. Пошкоджено приватні житлові будинки. За попередньою інформацією, жертв немає.

Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 6 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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