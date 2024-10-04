Готуються історичні рішення: Сибіга заінтригував заявою після розмови з Блінкеном

Глава МЗС зазначив, що в ході розмови було скоординовано кроки для досягнення "історичних рішень" для перемоги України.

https://glavred.net/ukraine/gotovyatsya-istoricheskie-resheniya-sibiga-zaintrigoval-zayavleniem-posle-razgovora-s-blinkenom-10602326.html Посилання скопійоване

Готуються історичні рішенння, які "наблизять нашу перемогу" / Колаж Главред, фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, про що повідомив у соцмережі Х.

За його словами, бесіда стала продовженням візиту президента Володимира Зеленського до США.

"У межах нашого постійного діалогу провів продуктивну телефонну розмову з Ентоні Блінкеном після візиту президента Зеленського до США", — написав Сибіга. відео дня

Міністр зазначив, що переговори були присвячені координації подальших кроків, спрямованих на досягнення важливих рішень, які наближають перемогу України.

Водночас Ентоні Блінкен не надав детальної інформації щодо змісту розмови зі своїм українським колегою.

Що відомо про План перемоги Зеленського / Інфографіка Главред

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

План перемоги Зеленського - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше презентував План перемоги України, що включає серію важливих кроків, які обговорюватимуться з Вашингтоном, зазначив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Під час візиту Зеленського до США, президент Джо Байден підтвердив, що Америка підтримуватиме Україну на кожному етапі цього шляху. Підсумовуючи візит до США президента України Володимира Зеленського, Джо Байден висловив переконання, що Україна переможе у війні. Відомо, що в рамках візиту Зеленський представив президенту США та кандидатам в президенти США деталі щодо плану перемоги України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що план буде частково представлений громадськості, оскільки певні його деталі залишаються закритими з міркувань безпеки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред