Наказ Путіна захопити Донбас до 31 березня приречений на провал - Жданов

У березні ситуація для російських військ тільки погіршиться, вважає військовий експерт.

Олег Жданов, Володимир Путін / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін зараз сильно нервує, оскільки від успіхів окупантів в Україні залежить його політична доля.

Під час чату на Главреді військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов зазначив, що 31 березня – це найневдаліша дата для дедлайну по захопленню Донецької та Луганської області.

"Російські війська буксують. Вони буксують у своєму наступі. Ну не може сьогодні російська армія нічого зробити з нашою обороною. Може бути, продавити десь на 1-2 км їм вдасться, але не факт, що вони утримають захоплену територію. Як правило, через час ми або повертаємо свою позицію, або завдаємо такої шкоди, яка для російських військ буде непоправною, що згодом призведе до втрати цих територій", - пояснив експерт.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За словами Жданова, в березні ситуація для російських військ тільки погіршиться.

"Навіть якщо судити за прогнозом погоди, залишився максимум тиждень, від сили два, коли ще будуть заморозки, і грунт буде твердий. Як тільки почнеться сезон дощів, і буде плюсова температура вдень і вночі, все потече. Ми повернемося до ситуації листопада 2022 року, коли на Донбасі була позиційна війна, бо танки та інша гусенична техніка просто фізично не могли переміщатися, бо бруд був по коліно. В таких умовах проводити наступальні дії просто фізично неможливо", - зазначив Жданов.

Також експерт підкреслив, що з кожним таким перенесенням дат в російському Генеральному штабі за деякими непрямими ознаками, серед російських генералів все більше зростає фронда тих, хто розуміє, що війна програна, що чим більше вони впираються, тим гірше роблять собі.

"Не знаю, чи вистачить у них мужності і сил з кимось об'єднатися, щоб виступити проти Путіна або спробувати переконати його, що треба стовпити територію і переходити до глухої оборони. Поки Путін не дає їм цього зробити", - підсумував військовий експерт.

Новий наступ РФ в Україні

Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.

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