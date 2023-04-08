Били по військах РФ з HIMARS, ті відбивалися: ЗСУ намагалися звільнити Запорізьку АЕС - Times

Коли бійці ЗСУ стали наближатися до позицій окупантів РФ на лівобережжі Дніпра, ворог підтягнув важку військову техніку і почався бій, пишуть журналісти.

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ЗСУ в жовтні минулого року намагалися вибити війська РФ із Запорізької АЕС - The Times / Колаж УНІАН, 28-ма ОМБр

Сили спецназу Збройних сил України, як стверджують британські журналісти, у жовтні 2022 року здійснили спробу звільнити захоплену окупаційними військами країни-агресора Росії Запорізьку атомну електростанцію. Ворог чинив опір - підтягнув важку військову техніку та обстрілював українські сили на воді. Бійцям ЗСУ довелося відступати. Україна офіційно не коментувала цю інформацію.

Як повідомляє The Times з посиланням на свої джерела, в ніч на 19 жовтня приблизно 600 українських бійців елітних військ занурилися на 30 катерів зі зброєю на правому березі Дніпра. Вони отримали наказ штурмувати окупантів РФ, щоб звільнити Запорізьку АЕС на лівобережжі. Катери були оснащені великокаліберними кулеметами і автоматичними гранатометами Mk19.

Журналісти стверджують, що Київ не визнавав спроб звільнити найбільшу АЕС в Європі, проте український спецназ, військова розвідка і представники ВМФ нібито "розкрили деталі вкрай небезпечної операції".

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Як зазначено в матеріалі, один з військових на умовах анонімності розповів про те, що ідея звільнення атомної електростанції грунтувалася на участі в боях тільки піхоти. Артилерію вирішили не застосовувати, оскільки йшлося про атомну станцію.

Однак, за даними Times, у ЗСУ не очікували, що окупанти почнуть так серйозно чинити опір. Окупанти побудували дуже щільну оборону.

"Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягнули танки і артилерію і почали обстрілювати нас прямо на воді", - сказав, як кажуть журналісти, український військовий.

Далі в матеріалі сказано, що поки катери спецназу ЗСУ перепливали Дніпро, бійці сил оборони України обстрілювали позиції російських загарбників, в тому числі, і з РСЗВ HIMARS.

"У підсумку тільки невеликій групі українських військових вдалося дістатися берега. Вони вступили в тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодара, але потім змушені були відступити", - підкреслили в The Times.

Окупаційні війська Росії захопили Запорізьку АЕС

Найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція перебуває під окупаційним контролем військ агресора Росії. Загарбники взяли її 4 березня після боїв з силами оборони України в Енергодарі. Росіяни своїми обстрілами пошкодили будівлі станції і взяли в полон її співробітників.

Окупанти РФ обладнали на ЗАЕС свої вогневі позиції і обстрілюють звідти міста України. В Енергоатомі повідомляли, що в машинному залі першого енергоблоку станції розміщено не менше 14 одиниць важкої військової техніки загарбників. Там же росіяни складують боєкомплект, зброю і вибухівку.

Восени минулого року з'явилася інформація, згідно з якою російські війська можуть забратися з території Запорізької АЕС. Однак у Кремлі заявили, що і надалі незаконно утримуватимуть український атомний об'єкт.

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Контрнаступ ЗСУ: