Десятки загиблих і поранених окупантів: ЗСУ з HIMARS знищили в Донецьку штаб Росгвардії

ЗСУ з HIMARS обстріляли штаб Росгвардії в окупованому Донецьку. Внаслідок точного влучення ліквідовано 12 окупантів, ще 60 поранено.

Є інформація, що на місці "прильоту" в Донецьку виникла пожежа / колаж фото ua.depositphotos.com і Telegram

ЗСУ за допомогою ракетних комплексів HIMARS обстріляли штаб окупантської Росгвардії у тимчасово захопленому Донецьку. Як повідомляє Telegram-канал "Досьє шпигуна", в результаті точного попадання знищена як мінімум дюжина окупантів, а ще 60 були поранені.

"Шановні передплатники, за словами мого джерела, триповерхова офісна будівля в Донецьку, що постраждала в результаті обстрілу, служила штабом федеральної служби військ національної гвардії РФ", – йдеться в тексті.

Є інформація, що на місці "прильоту" виникла пожежа, у полум'ї якої згоріли автомобілі та військова техніка російських окупантів, які перебували біля штабу.

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Також повідомляється, що серед поранених дуже багато таких, які опинилися після обстрілу у важкому і вкрай важкому стані.

"Обстріл був проведений з використанням РСЗВ HIMARS", – говорить автор даного Telegram-каналу.

Нагадаємо, раніше в понеділок, 27 березня, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів сильний вибух в Калінінському районі.

"У Донецьку - сильний "приліт" в районі дитячої лікарні в Калінінському районі", - писали місцеве видання.

Як раніше заявляв військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, до кінця 2023 року Збройні сили України можуть звільнити захоплений окупантами РФ Донецьк.

"Цього року можемо це зробити — до кінця цього року, до Різдва Христового, до 25 грудня", — спрогнозував він.

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