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Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів

Руслана Заклінська
25 березня 2025, 23:01оновлено 26 березня, 00:15
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками.
Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів
Росія атакує Україну ударними безпілотниками / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот map.ukrainealarm.com

Що відомо:

  • Росія запустила по Україні ударні безпілотники

  • У Кривому Розі зафіксовано щонайменше 15 вибухів

    відео дня

  • У Миколаєві через вибухи зникло світло в одному з мікрорайонів

У вівторок, 25 березня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У Кривому Розі пролунали вибухи. Про це повідомили Повітряні сили України.

У зв'язку з російською атакою у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. Ворожі БпЛА були помічені у кількох регіонах України.

Близько 22:21 у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим місцеві пабліки писали про проліт російських БпЛА над містом, а Повітряні сили попереджали про рух БпЛА з півдня у напрямку міста.

"Кривий Ріг – перебувайте в укриттях", - закликали військові.

За даними моніторингових каналів, близько десяти БпЛА з Дніпропетровщини та Миколаївщини прямують на Кривий Ріг.

О 23:04 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив російську масовану атаку по місту. За його словами, пролунало щонайменше 15 вибухів.

"Масова атака "Шахедами". Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація - після відбою. На зараз локаційно чисто", - написав він.

Також вибухи лунали у Запорізькій та Миколаївській областях. За словами кореспондентів Суспільного, в одному з мікрорайонів Миколаєва зникло світло. За кілька хвилин до цього в області прогримів звук вибуху.

"Всі живі, слава Богу. Реально диво. Руйнування значні", - повідомив Вілкул о 0:13.

Рух БпЛА

Близько 22:34 Повітряні сили попередили, що з півдня в напрямку Запоріжжя рухається ворожий БпЛА. Станом на 22:49 група російських дронів перебуває на Дніпропетровщині. Вони прямують з півночі на Кривий Ріг.

На Кіровоградщині БпЛА рухається на захід. Ще один "Шахед" на Запоріжжі тримає курс на захід. Крім цього, група ворожих дронів перебуває на на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Оновлено о 23:11: За даними ПС, декілька груп БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини курсують на південь. Також група БпЛА із Запорізької області рухається на Дніпропетровщину. На захід летить БпЛА на межі Кіровоградщини та Черкащини курсом на захід, а ще один БпЛА перебуває на межі Херсонщини та Дніпропетровщини.

Оновлено о 23:29: Декілька груп дронів перебувають на Чернігівщині та Сумщині. Вони рухаються на південь. За даними Повітряних сил БпЛА на Дніпропетровщині тримає курс на Павлоград, а дрон з Херсонщини - на Миколаївщину. На Черкащині російський БпЛА летить на захід.

Оновлено о 0:09: Декілька груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині рухаються на південь. Також дрон з Чернігівщини летить на Полтавщину, а з Дніпропетровщини на Харківщину. Декілька груп "Шахедів" на Дніпропетровщині курсом на захід, БпЛА на Миколаївщині курсом також на захід. Крім цього, російський дрон перебуває на межі Кіровоградщини та Черкащини.

Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів
Дрон-камікадзе "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, з вечора 24 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". У кількох областях зафіксовані вибухи та пожежі, є постраждалі.

Також вдень 24 березня в Сумах прогримів потужний вибух — російські окупанти вдарили ракетою по центральній частині міста. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватні будинки та школу, де перебували діти.

Як повідомляв Главред, внаслідок ракетного удару в Сумах постраждали 94 людини, з яких 23 — діти. Окупанти пошкодили 26 будівель, серед яких школи, дитсадок, лікарня, житлові будинки та інші об'єкти. Понад 3000 вікон вибито, а також серйозно пошкоджено дахи багатоквартирних будинків.

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Хто такий Олександр Вілкул?

Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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