"Нам дали більше зброї, ніж ми просили": Світан розповів, коли ЗСУ дійдуть до Азовського моря

Україна підготувала певну кількість військ для виконання стратегічного наступу, повідомив Роман Світан.

Українські військові, ЗСУ, Роман Світан / 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, особистий архів Романа Світана

Нове західне озброєння дозволить ЗСУ перейти в наступ в Запорізькій області до берега Азовського моря, щоб перерізати Росії сухопутний коридор в окупований Крим.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю ТСН зазначив, що нам передали ті позиції, які ми запитували для виконання однієї великої наступальної операції - стратегічного наступу. В основному, це вихід на Азовське узбережжя.

За його словами, союзники по деяких позиціях дали навіть більше, ніж просила Україна.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Припустимо, тих же бронемашин дали більше 1000, хоча запитували близько 700. Танків нам дали більше 150-це більше половини того, про що просили. Питання, що залишилося по "Леопардам" буде в найближчі тижні закрите. Більш ніж 300 танків ми отримаємо. Є позитивні новини, пов'язані з постачанням великої кількості боєприпасів до САУ і до "Хаймарсів" для виконання наступальних завдань".

Як зазначив Світан, Україна підготувала певну кількість військ для виконання стратегічного наступу, зараз передаються кошти для реалізації поставлених завдань.

"Після того, як ці кошти до нас зайдуть, буде виконане одне на даний момент завдання - вихід з будь-якої точки Запорізького фронту в будь-яку точку Азовського узбережжя. Завдання - перерізати сухопутний коридор з Росії в Херсонську область і в Крим. Після виконання цього завдання відбудеться обвалення Запорізького, Херсонського фронту і почнеться деокупація Криму", - заявив він.

Танки Leopard для України

Нещодавно стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні поставки танків для України не повинно бути коливань. Таким чином український лідер натякнув на Німеччину, яка досі не прийняла рішення про передачу або реекспорт танків в рамках військової допомоги нашій країні. За словами президента, є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою.

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