glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Місто здригнулося, росіяни ховаються в будинках культури": житель Макіївки розповів про удар по базі РФ

3 січня 2023, 19:11
Загарбники "порозповзалися" по будинках культури спальних районів міста, вони з переляку поставили більшу кількість блокпостів.
Макеевка, взрыв
Вибух у Макіївці був такої сили, що окуповане місто здригнулося, розповіли місцеві жителі/ скрін, УНІАН

Жителі окупованої Макіївки на Донеччині розповідають про декілька сотень загиблих окупантів внаслідок удару Збройних сил України по місцю розташування загарбників у ніч на 1 січня. За словами місцевих жителів, вибух був настільки потужним, що у той момент буквально місто здригнулося.

Про це розповіли у коментарі ТСН.ua мешканці окупованої Макіївки. За словами одного з них, його будинок здригнувся у момент вибуху, хоча розташований за 15 кілометрів від ПТУ, на яке прийшовся удар.

"В місті подейкують, що загинули як мінімум 300 військових. Підтвердженням цього може бути те, що вибух був дуже потужним. Місто здригнулось в ту мить. Мій будинок теж, хоча розташований десь за 15 кілометрів від училища, де стався вибух", – розповідає місцевий житель.

Також він повідомив, що окупанти тепер ховаються у будинках культури та виставили більшу кількість блокпостів.

"Після цього вибуху бачимо, що росіяни розміщуються в будинках культури спальних районів міста, збільшилась кількість блокпостів", – зазначає співрозмовник видання.

Удар по окупантах у Макіївці

У ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було нанесено удар по ПТУ в окупованій Макіївці на Донеччині, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівля місцевого професійно-технічного училища №19 була повністю знищена. Внаслідок удару загинули 400 і було поранено 300 окупантів. У мережі повідолялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що був нанесений удар. Проте вони заявили, нібито у результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

Читайте також:

війна в Україні Макіївка вторгнення Росії новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:31

"Ворог по трупах своїх намагається просуватися": Залужний назвав найскладніший напрямок на війні

19:20

Путіна, підсмаженого на українській сковорідці, подали до святкового столу в Білому доміПогляд

19:11

"Місто здригнулося, росіяни ховаються в будинках культури": житель Макіївки розповів про удар по базі РФВідео

19:10

"Чому ми повинні кричати про війну?": найкраща спортсменка Білорусі зганьбилася на весь світВідео

18:28

Можуть бути небезпечними: чому горіхи потрібно замочувати у воді

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:20

"Ногу відірве – нову приваримо, це не привід їхати додому": Пригожин видав нову маячню про вагнерівцівВідео

18:13

Авторитетний експерт назвав вісім причин, чому Україна переможе у війні з Росією у 2023 роціВідео

18:06

"Новий спалах військового конфлікту": астролог склала гороскоп для України на 2023 рікВідео

18:04

Дженна Ортега зізналася, яку фразу вона відмовилася говорити в гучному епізоді серіалу УенздейВідео

Реклама
17:42

Носії ядерної зброї Росії в Криму і ризики ударів: в ГУР дали оцінку ситуаціїВідео

17:40

"Невидимі" дрони: окупанти хитрістю ховають "шахеди" від радарів ЗСУВідео

17:10

Маша Полякова зробила передбачення Олегу Виннику - чи повернеться співак в УкраїнуВідео

17:05

У важкому бою з російськими окупантами загинув майданівець і батько п'ятьох дітей Олег ЮрченкоВідео

17:01

Буданов розповів, коли Україна може перемогти у війні

16:46

"Сотні загиблих та важкопоранених": офіцер ЗСУ розповів про запеклі бої біля БахмутаВідео

16:42

Замети снігу та мороз -16: синоптик розповіла, які три області накриє найсильніший морозВідео

16:32

Росія провалила плани щодо "коридору" до Криму, ЗСУ битимуть ворога по всьому фронту - ГУРВідео

16:30

Як прати пуховик у пральній машині: 5 головних правил, щоб не угробити дорогу вам річ

16:12

Найчорніший день року: прикмети на 4 січня, які не можна порушуватиВідео

16:10

"Ми не пробачимо": у РФ влаштували дикий шабаш через ліквідованих окупантів у МакіївціВідео

Реклама
16:01

Самий бюджетний рецепт смачної традиційної страви на Різдво 2023: готувати всього 15 хвилинВідео

15:56

Сара Фергюсон присвятила покійній королеві Єлизаветі II зворушливий вірш

15:35

Загроза нового наступу РФ на Україну: у Міноборони розповіли, чи попередять у разі атакиВідео

15:23

У Токмаку підірвали базу окупантів РФ разом з десятками мобілізованихВідео

15:15

На Росії просять позбавити Меладзе всіх звань за "Героям слава"

14:49

Навіщо класти тюбик зубної пасти у зливний бачок: корисна хитрість, про яку ви точно не чули

14:44

Розвідка дізналася ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання СтавкиВідео

14:37

В Україні повернули стабілізаційні графіки: як вимикатимуть світлоВідео

14:30

Такий продукт є у кожного на кухні: як правильно зберігати символ багатства в будинкуВідео

14:23

Війська РФ знову підуть на Харків і спробують відрізати місто від Києва - бригадний генерал ЗСУ

14:17

Космос, прийом: Валентина Терешкова назвала президента Зеленського "Антихристом" - Гордон не змовчав

13:58

Блокпост РФ перетворився на руїни: окупанти показали результат удару по їхніх позиціях у ПіскахВідео

13:27

Армія України контролює вогнем трасу Кремінна-Сватове, на неї виходять ССО - ГайдайВідео

13:25

100 гривень за долар: експерт попередив про "страшилку" катастрофічної девальваціїВідео

13:22

Вріже мороз і завалить снігом: синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Різдво

12:40

Війна продовжуватиметься протягом 2023 року, для перемовин ЗСУ мають розбити війська РФ - ВолкерВідео

12:39

Трупи окупантів навіть не збирають: на Запоріжжі ЗСУ знищили базу та склад РФ - ЗМІВідео

12:32

Гороскоп Таро на січень для Овнів, Тельців, Близнюків: що принесе перший місяць нового рокуВідео

12:00

День Ангела Анастасії 2023 - привітання з Днем ангела Анастасії в картинках і листівках

12:00

Найважчий період позаду, страшилки про 100 гривень за долар у 2023 році не справдяться – Новак

Реклама
11:57

Український удар по базі РФ в Макіївці є ганьбою для Путіна - NYTВідео

11:53

Старша донька Віктора Ющенка показала його єдиного онука в день повноліття хлопцяВідео

11:49

Погода вдарила по планах Путіна: зима виявилася теплою, а газової кризи не буде - BloombergВідео

11:35

У РФ підтвердили знищення сотень мобілізованих росіян на війні в УкраїніВідео

11:17

"Медицина безсила": лікарі розповіли про хворобу ЛукашенкаВідео

10:57

Стовідсотковий результат: ЗСУ за дві доби збили 84 дрони-камікадзе РФВідео

10:32

Бої за острів Великий Потьомкінський: нові дані про просування ЗСУ на ХерсонщиніВідео

09:59

Їхала з нареченим за подарунками: перед Новим роком у Хмельницькому російська ракета вбила 22-річну дівчинуВідео

09:57

Провал наступу РФ під Бахмутом: окупантам не світить перемога - британська розвідкаВідео

09:40

Гороскоп на сьогодні 3 січня: Овнам - прибирання, Левам - відповідальність, Рибам - активність

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти