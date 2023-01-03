"Місто здригнулося, росіяни ховаються в будинках культури": житель Макіївки розповів про удар по базі РФ

Загарбники "порозповзалися" по будинках культури спальних районів міста, вони з переляку поставили більшу кількість блокпостів.

Вибух у Макіївці був такої сили, що окуповане місто здригнулося, розповіли місцеві жителі/ скрін, УНІАН

Жителі окупованої Макіївки на Донеччині розповідають про декілька сотень загиблих окупантів внаслідок удару Збройних сил України по місцю розташування загарбників у ніч на 1 січня. За словами місцевих жителів, вибух був настільки потужним, що у той момент буквально місто здригнулося.

Про це розповіли у коментарі ТСН.ua мешканці окупованої Макіївки. За словами одного з них, його будинок здригнувся у момент вибуху, хоча розташований за 15 кілометрів від ПТУ, на яке прийшовся удар.

"В місті подейкують, що загинули як мінімум 300 військових. Підтвердженням цього може бути те, що вибух був дуже потужним. Місто здригнулось в ту мить. Мій будинок теж, хоча розташований десь за 15 кілометрів від училища, де стався вибух", – розповідає місцевий житель.

Також він повідомив, що окупанти тепер ховаються у будинках культури та виставили більшу кількість блокпостів.

"Після цього вибуху бачимо, що росіяни розміщуються в будинках культури спальних районів міста, збільшилась кількість блокпостів", – зазначає співрозмовник видання.

Удар по окупантах у Макіївці

У ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було нанесено удар по ПТУ в окупованій Макіївці на Донеччині, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівля місцевого професійно-технічного училища №19 була повністю знищена. Внаслідок удару загинули 400 і було поранено 300 окупантів. У мережі повідолялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що був нанесений удар. Проте вони заявили, нібито у результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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