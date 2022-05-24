Ховалися від обстрілів: у Маріуполі рашисти знайшли тіла 200 загиблих людей

У Маріуполі на вулиці гниють 200 тіл з підвалу зруйнованої багатоповерхівки / Reuters, Петро Андрющенко

У Маріуполі під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки російські окупанти виявили тіла 200 осіб, які вже почали розкладатися. Рашисти вирішили не відвозити тіла з міста, а залишити там, де і знайшли. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрущенко.

Ці тіла були виявлені в підвалі зруйнованої багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по проспекту Миру. Всі ці загиблі люди ховалися в підвалі від обстрілів. У них була висока ступінь розкладання.

Рішення залишити тіла на вулиці прийняли співробітники МНС РФ через те, що місцеві жителі відмовилися збирати і упаковувати тіла загиблих. Тепер моторошний сморід відчувається у всьому кварталі.

Місцевим жителям потрібно дочекатися черги, щоб безкоштовно перепоховати тіла загиблих, після чого привезти тіло в "морг". Крім того, їм потрібно погодитися з тим, що людина нібито була вбита саме українською армією.

"Через такі умови в імпровізованому морзі біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Місто перетворилося на суцільне кладовище. Лють. Просто Лють", - написав Петро Андрущенков.

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Нагадаємо, в Мангуші, поблизу Маріуполя, російські окупанти облаштували величезну кількість братських могил, в яких ховають загиблих в Маріуполі людей.

Вже 22 квітня стало відомо про нову таку братську могилу. Згідно супутниковим знімкам, викопані траншеї на території кладовища окупованого села Виноградне з'явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок немає. На фото Maxar за 29 березня вже можна побачити траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.

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