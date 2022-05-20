"Ніколи не дізнаємося, скільки було вбито". рашисти вивезли тіла з драмтеатру в Маріуполі

Окупанти вивезли тіла з драмтеатру в Маріуполі / Фото: Telegram Андрющенко

Російські окупанти завершили розбір завалів і вивезення тіл загиблих з Драмтеатру в Маріуполі, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

"Сьогодні окупанти завершили розбір завалів і вивезення тіл загиблих з драматичного театру. Техніка прибрана, зона відкрита", - повідомив радник мера.

За його словами, тепер неможливо буде дізнатися, скільки насправді цивільних було вбито ударом російської авіабомби-люди поховані під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші.

"Якщо є в XXI столітті більший військовий злочин проти людства, то я не знаю який. Лють. Просто лють", - додав Андрющенко.

Удар авіабомбою по Драмтеатру

16 березня війська Путіна скинули надпотужну бомбу на маріупольський драматичний театр, де переховувалися біженці, які втратили будинок. Пізніше в Маріупольській міськраді відзначали, що своєю бомбою окупанти вбили як мінімум 300 осіб.

Нагадаємо, 4 травня рашисти прорвалися на Азовсталь. Там тривають запеклі бої з захисниками немає зв'язку. Російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів.

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