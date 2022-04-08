Були масові поховання: в Макарові на Київщині виявили тіла 132 розстріляних орками людей

Селище зруйноване на 40%.
На Київщині в селищі Макарів виявили тіла 132 людей, яких розстріляли російські окупанти.
Росіяни зруйнували населений пункт на 40%. Про це повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар у п’ятницю, 8 квітня, в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Станом на вчорашній день (7 квітня – ред.) ми підняли 132 цивільних мешканця, які були розстріляні російськими орками", – сказав міський голова.
Багатьох людей знайшли у масових похованнях, також були випадки, коли загарбники лишали лежати поодинокі тіла.
За словами мера, до війни в селищі жили 15 тисяч людей, а коли тривала активна фаза бойових дій – у населеному пункті лишалися менше ніж тисяча осіб.
Також міський голова зазначив, що зруйновані дуже багато будівель, частина з них тепер не підлягають відновленню.
Нагадаємо, селище міського типу Макарів у Київській області українські військові повністю звільнили від окупантів 21 березня.
Раніше Збройні сили України показали, як виглядають селища Макарів і Бородянка після того, як їх покинули російські окупанти. Зі своїм "русским миром" загарбники принесли у міста руйнування і смерть.
Читайте також:
- Батьків убили, старшу доньку забрали з собою: під Києвом окупанти розстріляли сім’ю
- Катували і спалили заживо: на Харківщині дитина і фельдшер загинули страшною смертю від рук росіян
- Під Маріуполем окупанти катували і вбили 78-річного ветерана за фото з ЗСУ