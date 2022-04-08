Були масові поховання: в Макарові на Київщині виявили тіла 132 розстріляних орками людей

Макарів після авіабомбардувань / Поліція Київщини

На Київщині в селищі Макарів виявили тіла 132 людей, яких розстріляли російські окупанти.

Росіяни зруйнували населений пункт на 40%. Про це повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар у п’ятницю, 8 квітня, в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"Станом на вчорашній день (7 квітня – ред.) ми підняли 132 цивільних мешканця, які були розстріляні російськими орками", – сказав міський голова.

Багатьох людей знайшли у масових похованнях, також були випадки, коли загарбники лишали лежати поодинокі тіла.

За словами мера, до війни в селищі жили 15 тисяч людей, а коли тривала активна фаза бойових дій – у населеному пункті лишалися менше ніж тисяча осіб.

Також міський голова зазначив, що зруйновані дуже багато будівель, частина з них тепер не підлягають відновленню.

Нагадаємо, селище міського типу Макарів у Київській області українські військові повністю звільнили від окупантів 21 березня.

Раніше Збройні сили України показали, як виглядають селища Макарів і Бородянка після того, як їх покинули російські окупанти. Зі своїм "русским миром" загарбники принесли у міста руйнування і смерть.

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