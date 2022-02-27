"Горіть в пеклі!": жителі Чернігівщини зустрічають російських окупантів

"Дружнє" послання.
На Чернігівщині на захист своєї рідної землі виходять не тільки українська армія, а й кожен місцевий житель.
Фото, опублікований у Telegram-каналі Суспільне Чернігів, яскраве тому підтвердження. Місцеві жителі залишили побажання російським окупантам при в'їзді в Семенівку, що на півночі Чернігівської області.
"Російські фашисти, будьте прокляті, горіть в пеклі", - свідчить напис на табличці.
Зазначимо, що Україна об'єднується в допомозі українській армії. Так, у Сумській області територіальна громада своїми зусиллями роззброїла ворожий танк, а на Харківщині жінка знешкодила бойову машину ворога коктейлем Молотова.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині зусиллями територіальної громади вдалося витіснити російських військових. Вони кинули танки і втекли.
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