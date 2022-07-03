Аеродром окупантів стерли в порошок: деталі удару по позиціях РФ під Мелітополем

Вибухи в Мелітополі прогриміли під ранок 3 липня / Фото РІА Мелітополь

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів подробиці удару українських захисників по російським окупантам.

Як розповів він Укрінформу, мелітопольського аеродрому як військової бази російських загарбників вже не існує, вона знищена точними ударами. При цьому залишки техніки та особового складу ворог вивів.

"Можна сказати, що мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів вже не існує: з третьої ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, а після другого удару о шостій ранку - вивозити всю вцілілу техніку. Це десь до 9-10 ранку, а після цього не було вже жодної людини на військовій базі, захопленій рашистами", - сказав мер Мелітополя.

За його словами, від цих ударів не постраждав жоден цивільний житель, а росіян постраждало кілька десятків.

Федоров додав, що після ранкових обстрілів росіяни повністю заблокували Мелітополь на в'їзд і на виїзд десь до 16 години, потім рух дозволили, але істотно посилили перевірки.

За його інформацією, кілька годин тому був ще один обстріл недалеко від Мелітополя, поблизу селища Мирне, де вороги також захопили територію колишньої військової бази, і після цього вони теж почали вивозити свою техніку.

Нагадаємо, вранці 3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що минулої ночі ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Завдали понад 30 ударів по ворогу. За словами Федорова, очікується великий потік мелітопольців на евакуацію.

Також, за його словами, вчора завдяки силам опору бронепоїзд окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.

"Зараз окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйнована міська інфраструктура. Цього не було!"- сказав Федоров.

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