УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Склалися" квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударом

Ангеліна Підвисоцька
24 вересня 2024, 16:03оновлено 24 вересня, 17:51
358
Уже відомо про багатьох загиблих і поранених унаслідок ударів по Харкову.
'Склалися' квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударом
РФ атакувала Харків КАБами / Колаж: Главред, фото: Telegram

Російські окупанти атакували Харків КАБами. Потужні вибухи пролунали у багатьох районах міста. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

Один з прильотів було зафіксовано у Київському районі міста. За попередніми даними, російська ракета влучила у землю на відкритій території, там здійнялась пожежа. Інформації про постраждалих поки нема.

Згодом стало відомо, що ворог атакував КАБами чотири района Харкова, приліт був зафіксований і в одному з найбільш населених районів міста.

відео дня

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста. Будьте обережні - у повітрі ще є КАби", - додав Терехов.

Мер міста заявив, що російські окупанти вдарили КАБами по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Telegram
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Telegram
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Суспільне
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Суспільне
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Суспільне
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: ДСНС
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: ДСНС
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: ДСНС
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: ДСНС
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: Олег Синєгубов
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня Харківська обласна прокуратура
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: ДСНС
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: ДСНС
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: ДСНС
  • Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня
    Удар по багатоповерхівці в Харкові 24 вересня фото: ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, заявив, що вже відомо про щонайменше 15 постраждалих, троє з них перебувають у важкому стані. Під завалами є люди. За його даними, пряме влучання було в одну багатоповерхівку.

Ігор Терехов зазначив, що внаслідок удару по багатоповерхівці у Київському районі міста, "склалися" квартири з восьмого по третій поверхи.

Синєгубов додав, що кількість загиблих збільшилась до трьох.

Дивіться відео з місця удару по багатоповерхівці у Харкові:

'Склалися' квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударом
РФ атакувала Харків КАБами / фото: скріншот

Лише у Київському районі кількість постраждалих зросла до 13. Відомо, що будинок, який росіяни атакували КАБом, вже був обстріляний на початку війни. У зруйнованому під'їзді проживали 82 людини.

"Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом", - написав Терехов.

Станом на 17:28 кількість постраждалих збільшилася до 28. Під завалами може бути щонайменше одна людина.

'Склалися' квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударом
Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Чим РФ вдарила по будинку в Харкові

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що російські окупанти могли вдарити по багатоповерхівці авіабомбою ФАБ-500 з модулем УМПК. Загалом було здійснено пуски 8 бомб з трьох літаків Су-34 з населеного пункту Строїтєль Бєлгородської області РФ.

Дві бомби влучили по Циркунівській територіальній громаді. Ще 6 влучань було зафіксовано у самому Харкові - у Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах міста. Влучання було по 9-поверховому будинку, хлібзаводу та території біля стадіону.

'Склалися' квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударом
Що таке ФАБ / Главред

Що таке ФАБ?

Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 21 вересня російські окупанти атакували Харків із застосуванням ФАБів, влучивши у багатоповерхівку в Шевченківському районі. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ збільшилася до 21 особи.

Напередодні зими Росія готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України, зокрема розподільних пристроях АЕС та підстанціях. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посилаючись на дані української розвідки.

Також, в ніч на 21 вересня, російські окупанти запустили по Україні 25 повітряних засобів – 9 ракет і 16 безпілотників, обстрілявши ракетами Дніпропетровську область, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область авіабомба вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Байден може знищити Путіна одним рішенням – публіцист

Байден може знищити Путіна одним рішенням – публіцист

18:28 Україна
Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами: як РФ удосконалила їх

Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами: як РФ удосконалила їх

18:28 Україна
"Скільки ще має загинути людей": в ОП емоційно відреагували на удари по Харкову

"Скільки ще має загинути людей": в ОП емоційно відреагували на удари по Харкову

18:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання 146468

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря 30441

Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим 9933

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами 4918

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Останні новини

18:28

Байден може знищити Путіна одним рішенням – публіцист

18:28

Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами: як РФ удосконалила їх

18:17

"Скільки ще має загинути людей": в ОП емоційно відреагували на удари по Харкову

17:58

Чому Нідерланди не можна називати Голландією: до чого тут "п'яний туризм"

17:52

Без дозволу бити по Росії, але з закликом до світу: Байден зробив заяву про Україну в ООН

Ліміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтняЛіміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтня
17:44

Чому Трамп накинувся на ЗеленськогоВідеоблоги

17:39

"Що змусить Путіна закінчити війну": Сікорський видав важливу заяву

17:32

США оголосять новий пакет військової допомоги для України: що в нього ввійде - ЗМІ

17:27

Росія готує масовані удари по нових цілях за підтримки Китаю: що відомо

Реклама
17:23

Складна операція під обстрілами: ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний заводФотоВідео

17:16

Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала прогнозом

17:04

Існує одразу декілька "дзвіночків": експерт пояснив, коли оточення скине Путіна

16:46

Буде зовсім інша Росія: як виглядатиме РФ після війни в Україні - РозумнийВідео

16:43

Що ховається за індексом "Е" у магазинних продуктах: перелік заборонених добавокВідео

16:35

Багаторічному нагару прийде кінець: як відмити дно сковорідки

16:28

Урожай здивує щедрістю: яке насіння радить висаджувати садівник для результату

16:18

Є 2 сценарії завершення війни в Україні, усе може розтягнутися до 2026 року – РозумнийВідео

16:06

Італійці в захваті: як смачно приготувати креветки

16:03

"Склалися" квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударомФотоВідео

15:51

"Ситуація погіршується": росіяни підійшли до Вугледара з усіх напрямків - Коваленко

Реклама
15:40

Популярна українська актриса перенесла операцію: що сталося

15:36

Справжній васабі куштував мало хто: з чого насправді його виготовляють в УкраїніВідео

15:30

Артем Колюбаєв досьє

15:28

Неприпустимий в'їзд до країни: суд вирішив, чи видавати принцу Гаррі візу США

15:24

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

15:21

Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

15:10

Білоруський винищувач міг перетнути держкордон: що відомо

15:08

ЄС змінює правила перетину кордону: що зміниться для українців

15:07

Росія готує новий масований удар по Україні: в Міноборони розкрили деталі

15:02

"Удар по крихкому его": Алсу продовжує знищувати колишнього чоловіка

14:51

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання

14:35

Під час концерту помер популярний турецький співак

14:05

Крістіна Орбакайте позбувається свого майна в РФ

14:04

Низька гідність: Успенська опустила Кіркорова

14:03

Ворог може зайти в тил і закрити в кільце: яка нова небезпека нависла над ЗСУ

14:00

Війна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту – РозумнийВідео

13:55

Гороскоп на завтра 25 вересня: Левам - пастка, Козерогам - феноменальна можливість

13:54

"Не вірю, що Путін готовий": Зеленський озвучив "план перемоги" і заговорив про закінчення війни

13:49

Запитання з математики в початковій школі поставило дорослих у глухий кут

13:47

"Росія поспішає": окупанти змінюють тактику на Донеччині – в чому причина

Реклама
13:35

Сергій Жадан повідомив про смерть рідної людини - деталі

13:03

Запрошення України до НАТО: в Зеленського розкрили частину "плану перемоги"

13:03

Як відбити кориговану авіабомбу УПМБ Д-30СН: Згурець розповів важливі деталі

12:40

Жириновського прив'язували: син українофоба розповів про останні дні політика у муках

12:26

Китайські бронемашини помітили на фронті: на який дивний крок вперше пішов Пекін

12:25

Чи можна заморозити сметану: цікава хитрість для господиньВідео

12:07

Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через "питання Волині"

12:00

"Там люблять селитися росіяни": у мережі показали, де розташована квартира Олега Винника

11:55

США переходять "червоні лінії" РФ: у FT розкрили страхи Кремля та яку відповідь готують

11:47

Справжні миротворці: 3 знаки зодіаку, які вирішать будь-який конфлікт

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти