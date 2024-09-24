'Склалися' квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударом

Уже відомо про багатьох загиблих і поранених унаслідок ударів по Харкову.

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РФ атакувала Харків КАБами / Колаж: Главред, фото: Telegram

Російські окупанти атакували Харків КАБами. Потужні вибухи пролунали у багатьох районах міста. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

Один з прильотів було зафіксовано у Київському районі міста. За попередніми даними, російська ракета влучила у землю на відкритій території, там здійнялась пожежа. Інформації про постраждалих поки нема.

Згодом стало відомо, що ворог атакував КАБами чотири района Харкова, приліт був зафіксований і в одному з найбільш населених районів міста.

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"Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста. Будьте обережні - у повітрі ще є КАби", - додав Терехов.

Мер міста заявив, що російські окупанти вдарили КАБами по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, заявив, що вже відомо про щонайменше 15 постраждалих, троє з них перебувають у важкому стані. Під завалами є люди. За його даними, пряме влучання було в одну багатоповерхівку.

Ігор Терехов зазначив, що внаслідок удару по багатоповерхівці у Київському районі міста, "склалися" квартири з восьмого по третій поверхи.

Синєгубов додав, що кількість загиблих збільшилась до трьох.

Дивіться відео з місця удару по багатоповерхівці у Харкові:

РФ атакувала Харків КАБами / фото: скріншот

Лише у Київському районі кількість постраждалих зросла до 13. Відомо, що будинок, який росіяни атакували КАБом, вже був обстріляний на початку війни. У зруйнованому під'їзді проживали 82 людини.

"Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом", - написав Терехов.

Станом на 17:28 кількість постраждалих збільшилася до 28. Під завалами може бути щонайменше одна людина.

Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Чим РФ вдарила по будинку в Харкові

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що російські окупанти могли вдарити по багатоповерхівці авіабомбою ФАБ-500 з модулем УМПК. Загалом було здійснено пуски 8 бомб з трьох літаків Су-34 з населеного пункту Строїтєль Бєлгородської області РФ.

Дві бомби влучили по Циркунівській територіальній громаді. Ще 6 влучань було зафіксовано у самому Харкові - у Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах міста. Влучання було по 9-поверховому будинку, хлібзаводу та території біля стадіону.

Що таке ФАБ / Главред

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 21 вересня російські окупанти атакували Харків із застосуванням ФАБів, влучивши у багатоповерхівку в Шевченківському районі. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ збільшилася до 21 особи.

Напередодні зими Росія готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України, зокрема розподільних пристроях АЕС та підстанціях. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посилаючись на дані української розвідки.

Також, в ніч на 21 вересня, російські окупанти запустили по Україні 25 повітряних засобів – 9 ракет і 16 безпілотників, обстрілявши ракетами Дніпропетровську область, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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