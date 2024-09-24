Удар по Харкову: чим Росія атакувала багатоповерхівки та який вигляд має місце прильоту

Кількість потерпілих збільшилась до 28 людей. Триває розбір завалів.

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Удар по Харкову - усі подробиці / Колаж Главреда. Фото: телеграм Синєгубова, Суспільне Харків

Окупанти, імовірно, використали ФАБ-500 під час удару по Харкову у вівторок, 24 вересня. Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов, посилаючись на отриману інформацію від правоохоронців.

Уламки саме цієї бомби правоохоронними органами виявлено на місці одного з ворожих влучань.

Раніше мер Ігор Терехов стверджував, що Росія під час атаки на місто використала щонайменше 8 бомб ФАБ-250.

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У вівторок, 24 вересня, Росія завдала авіаційних ударів по Харкову, під вогнем опинилися житлові квартали, зафіксовано пряме влучання по одній з двох багатоповерхівок.

Внаслідок удару по багатоповерхівці у Київському районі міста, "склалися" квартири з восьмого по третій поверхи. У зруйнованому під'їзді проживали 82 людини.

Станом на 17:28 кількість постраждалих збільшилася до 28. Під завалами може бути щонайменше одна людина.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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