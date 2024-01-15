РФ "викололи очі": збитий А-50 наводив ракети на цілі в Україні – Сили оборони

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ураження літака радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 російських окупантів над акваторією Азовського моря.
Це може відстрочити нові ракетні удари РФ по Україні, підкреслила вона в ході брифінгу в "Media Center Ukraine - Ukrinform".
"Фіксуємо збиття двох одиниць авіації. Причому не простих одиниць авіації, а тих, на яких розгорталися відповідні командні пункти", - зазначила представник Сил оборони півдня України.
За її словами, знищений А-50 служив фактично "очима" противника, оскільки з його допомогою росіяни спостерігали за територією України, при цьому борт наводив ракетні удари по містах.
"І саме за допомогою А-50 розкривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чутливим і, щонайменше, відстрочить майбутні ракетні удари", - додала Гуменюк.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Удар по літаках А-50 і Іл-22 РФ
Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в приазов'ї.
Пізніше з'явилася інформація про те, що А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені. Російський літак А-50 був збитий, його екіпаж загинув, розповіло джерело, знайоме з ситуацією.
Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.
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