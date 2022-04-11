Горіло понад 2 години: українські воїни знищили склад з боєприпасами орків на Луганщині

Українські воїни знищили склад з боєприпасами орків на Луганщині/ Скрін з відео

На Луганщині поблизу одного з населених пунктів, яке зараз перебуває під російською окупацією, українські військові знищили склад боєприпасів загарбників.

Про це розповів у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Водночас він спростував заяви російської пропаганди про те, що нібито ЗСУ стріляли по житловому масиву.

"Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини. Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор – брехня", – наголосив Гайдай.

Він зазначив, що українські бійці знищили те, чим вже сьогодні окупанти могли вбивати мирних громадян України. Гайдай наголосив, що пожежа, яка спалахнула після знищення складу з боєкомплектом, не припинялася 2,5 години.

Раніше повідомлялося, що українські військові відкинули російських окупантів на 6-10 кілометрів від міста Кремінна у Луганській області. Участь в операції брали гірські штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Також повідомлялося, що на Луганщині ЗСУ відбивають постійні атаки російських окупантів, при цьому втрати ворога при кожній атаці досягають 40 осіб. Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, "свіжомобілізованих" армія РФ використовує, як гарматне м'ясо.

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