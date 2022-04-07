Накивали п’ятами, навіть танки загубили: ЗСУ відкинули орків на Луганщині на 6-10 кілометрів

ЗСУ відкинули орків на Луганщині на 6-10 кілометрів/ Facebook Штаб ООС

Українські військові відкинули російських окупантів на 6-10 кілометрів від міста Кремінна у Луганській області. Участь в операції брали гірські штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Вороги так тікали, що навіть не встигли забрати свою військову техніку і зброю. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"Зляканий і деморалізований ворог накивав п’ятами, залишивши на українській землі свою техніку й зброю. Нехай радіють ті, кому вдалося втекти! Адже на українській землі рашистів чекає лише смерть", – йдеться у повідомленні.

Раніше очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують стягувати в Луганську область техніку і живу силу. Вони готуються наступати за декілька днів.

Також Гайдай раніше висловив думку, що під Києвом ще будуть важкі бої. Зараз окупанти відводять сили, щоби зализати рани, відремонтувати техніку, поповнити батальйони.

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