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Згурець розповів, чому плацдарм на Херсонщині є дуже перспективним для ЗСУ

Руслана Заклінська
19 грудня 2023, 10:55
Активність та вплив підрозділів ЗСУ на лівому березі Херсонщини змушують противника утримувати значне військове угрупування.
Згурець розповів, чому плацдарм на Херсонщині є дуже перспективним для ЗСУ
Плацдарм на Лівобережжі Херсонщини є дуже важливим для ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України

Плацдарм на Лівобережжі Херсонщини є дуже важливим для ЗСУ на оперативно-тактичному рівні. Активність українських військ на цьому напрямку змусила противника утримувати значні військові сили. Про це розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Плацдарм, який утримують наші морські піхотинці на Лівобережжі Херсонщини, залишається дуже важливим в оперативно-тактичному розумінні. Нашим морпіхам дуже складно діяти на цьому напрямку, адже там все тримається на тому, що наше угруповання потрібно постійно забезпечувати через річку Дніпро", - сказав аналітик.

Згурець наголосив, що цей плацдарм залишається вкрай перспективним для українських військових, оскільки спонукає противника тримати величезну концентрацію військ. Втрати, які українські підрозділи завдали противнику, суттєво впливають на ситуацію в регіоні й змушують ворога утримувати там значні сили.

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"Втрати, які наші підрозділи завдають противнику, є головним чинником, який суттєво впливає на хід бойових дій на Лівобережжі Херсонщини. Адже через активність наших підрозділів, противнику потрібно утримувати достатньо суттєве угруповання військ.Тому, з огляду на завдання для наших підрозділів, цей плацдарм залишається дуже перспективним", - додав він.

Окрім того, Згурець підкреслив, що російська сторона не може бути впевненою щодо подальшого розвитку подій, оскільки на певному етапі забезпечити форсування Дніпра може бути вкрай складно. Проте, ця можливість залишається і росіяни не можуть передбачити динаміку розвитку ситуації.

Ситуація на Лівобережжі Херсонщини

Нагадаємо, окупанти на лівобережжі Херсонської області сконцентрували десятки тисяч військ та значну кількість техніки. ЗСУ продовжують міцно утримувати свої позиції, використовуючи артилерію, аеророзвідку та безпілотники.

Також росіяни на лівому березі Херсонщини продовжують тиснути та штурмувати українські війська. Однак, погодні умови ускладнюють їхні спроби, які часто закінчуються невдачами.

Кррім цього, голова Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ситуацію на лівому березі Херсонської області, де українські захисники зайняли кілька плацдармів. Вона наголосила, що згадка диктатором Володимиром Путіним про селище Кринка та його "знищення" української армії свідчить про навпаки – успішні дії ЗСУ в цьому регіоні.

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війна в Україні Херсонська область Сергій Згурець війна Росії та України
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