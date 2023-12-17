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Не дають передихнути навіть вночі: окупанти змінили тактику в Авдіївці

Ангеліна Підвисоцька
17 грудня 2023, 22:40
У районі Авдіївки зменшилась кількість ворожих атак на українські позиції.
Не дають передихнути навіть вночі: окупанти змінили тактику в Авдіївці
Окупанти змінили тактику боїв біля Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, МО рф

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області. Їхні штурми не приносили бажаного результату і росіяни змінили свою тактику ведення битв. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Переважно вони почали атакувати наші позиції вночі", - сказав Штупун.

Зазначається, що росіяни знизили інтенсивність боїв під Авдіївкою. Раніше ворог здійснював 50 атак на добу. Протягом останніх днів окупанти здійснювали близько 17 атак.

відео дня

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що окупанти Росії увійшли до Авдіївки. Окупаційні війська агресора Росії зайшли до Авдіївки Донецької області з північного сходу і захопили там частину дачного селища. У тій же локації знаходяться і очисні споруди.

В ISW повідомили, що окупанти захопили очисні споруди міста. Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому і зачищають населений пункт.

Експерт розповів, скільки триватиме штурм Авдіївки. Світан заявив, що біля Авдіївки щодня тривають важкі бої, окупанти не полишають спроб захопити місто. Активний штурм триватиме до настання важливої дати в житті Путіна.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ вторгнення Росії російські війська
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