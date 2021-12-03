"Голодна туса: наслідки": іменинника Заліско госпіталізували

Олександр Заліско в лікарні / instagram.com/o_zalisko

Блогер Олександр Заліско, який організував вечірку в День пам'яті жертв Голодомору, і веселився на честь свого дня народження, в п'ятницю, 3 грудня, несподівано потрапив до лікарні.

Його друг - блогер Лесик, який і повідомив про це передплатникам, каже, що Заліско втратив свідомість на тлі смерті директора Будинку вчених, який помер в цей день. Саме там проходила БДСМ-вечірка.

Зокрема, за словами Лесика, у Заліско сильно скаче тиск.

Друг "іменинника" опублікував фото, на якому Заліско лежить на дивані спиною до камери в оточенні медиків.

"Сашу госпіталізували. Прошу вас, припиніть. Благаю", - написав Лесик у коментарі до фото.

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Також незадовго до цього Заліско опублікував в сторіз прохання до передплатників припинити хейтити його і гостей вечірки, а також бажати смерті.

Підтримала його і блогерка Саша Бо закликала підписників у сторіз припинити писати погрози та побажання смерті Заліско. Вона запевнила, що вже всі винесли урок із ситуації.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 грудня, у Львівській мерії сталася трагедія. Прямий на зустрічі із заступником голови міста Андрія Садового помер директор Будинку вчених Роман Славітич. Саме в Будинку вчених у День пам'яті жертв Голодомору блогери влаштували БДСМ-вечірку.

"Голодна туса" - деталі

У День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, у Львові в Будинку вчених, українські блогери влаштували велику вечірку з елементами BDSM - на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

На захід до Будинку вчених прийшли його друзі блогери-Наталі Литвин (1 мільйон передплатників), Таня Самбурська (півтора мільйона), Валерія Юрченко (1,3 мільйона), Саша Бо (1,9 мільйона).

Вів Захід відомий актор і телеведучий Володимир Остапчук. Вечірка була з відвертими конкурсами, еротичними танцями шоу-балету в BDSM-масках, а Здравиця імениннику проголошували прямо стоячи на столах.

До слова, після скандалу Будинок вчених, в якому пройшли святкування, тимчасово закрили.

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