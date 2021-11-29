"Святкую як захочеться": у Львові блогер влаштував БДСМ-вечірку в День пам'яті жертв Голодомору

У Львові блогер влаштував БДСМ-вечірку / Instagram

У День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, у Львові в Будинку вчених, українські блогери влаштували велику вечірку з елементами BDSM - на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона передплатників.

На захід до Будинку вчених прийшли його друзі блогери-Наталі Литвин (1 мільйон передплатників), Таня Самбурська (півтора мільйона), Валерія Юрченко (1,3 мільйона), Саша Бо (1,9 мільйона).

Вів Захід відомий актор і телеведучий Володимир Остапчук. Вечірка була з відвертими конкурсами, еротичними танцями шоу-балету в BDSM-масках, а Здравиця імениннику проголошували прямо стоячи на столах.

Спершу Остапчук опублікував фото застілля з написом російською"Блогерська голодна туса". Але згодом фото видалив з Instagram.

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Після скандалу Заліско на своїй сторінці в Instagram все-таки написав кілька слів, з яких можна зрозуміти, що він пишається своєю вечіркою і не бачить в ній нічого поганого.

"Відсвяткувати своє 29-тиріччя вийшло голосно. Наскільки голосно, що всі раптово стали суперправильними і блогери винні у всіх проблемах світу. Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. Він вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені. Блогер не вибачився, а спробував виправдати свій вчинок", − написав він.

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Нагадаємо, раніше 18-річна британка верфі Куді кинула свою 1,5-річну дочку одну в квартирі і пішла на 6-денну вечірку з нагоди свого дня народження. Малятко померло від голоду.